Yüzde 63’ten yüzde 48’e geriledi! İşte dijital haber raporu sonuçları

Oxford Üniversitesi ve Reuters Enstitüsü tarafından hazırlanan 2023 Dijital Haber Raporu'na göre, 2017'de dünya genelinde insanların yüzde 63'ü haberlere çok ya da yoğun ilgi gösterdiğini söylerken, bu oran 2023'te yüzde 48'e düştü.

Bu yılki raporun belki de en çarpıcı bulgusu, kısmen Facebook gibi geleneksel ağlarla etkileşimin azalması ve TikTok gibi video odaklı ağların yükselişte olması. Ancak kanalların giderek parçalanmasına ve kamuoyunun yanlış bilgilendirme ve algoritmalar konusundaki endişelerinin neredeyse rekor seviyelere ulaştığına dair verilere rağmen, bu aracılara olan bağımlılık artmaya devam ediyor. Verileri, bu değişimin sosyal medya ile büyüyen ve günümüzde haber söz konusu olduğunda bile gazetecilerden çok fenomenlere veya ünlülere ilgi gösteren en genç kuşakların alışkanlıklarından nasıl etkilendiğini her zamankinden daha açık bir şekilde gösteriyor.

Altı kıta ve 46 ülkeden elde edilen verilere dayanan Dijital Haber Raporunun on ikincisi, dünyanın birçok yerinde gazeteciliğin faaliyet gösterdiği farklı koşulları ve aynı zamanda dijital ve sosyal medyanın bol olduğu bir çağda zayıf izleyici katılımı ve düşük güven konusunda yayıncıların karşılaştığı ortak zorlukları hatırlatıyor.

Reuters’ın 2023 raporunda öne çıkan başlıklardan bazıları şöyle:

Katılımcıların yalnızca beşte biri (%22) haberlere bir web sitesi veya uygulamadan erişiyor - bu oran 2018'den bu yana 10 puan azalmış. Özellikle gençler, haber mecralarının kendi web siteleri ve uygulamalarıyla önceki yıllara göre daha zayıf bir bağa sahipler ve haberlere sosyal medya, arama veya mobil haber derleyicileri gibi yan yollardan erişmeyi tercih ediyorlar.

Facebook genel olarak en çok kullanılan sosyal ağlardan biri olmaya devam ediyor ancak odak noktasını haberlerden uzaklaştırdığı için gazetecilik üzerindeki etkisi azalıyor. Ayrıca YouTube gibi yerleşik ağların ve TikTok gibi gençlere yönelik canlı ağların yeni meydan okumalarıyla karşı karşıya. TikTok, 18-24 yaş grubunun %44'üne, haberlerde ise %20'sine ulaşıyor.

Haber söz konusu olduğunda, izleyiciler TikTok, Instagram ve Snapchat gibi ağlarda gazetecilerden çok ünlülere, influencer'lara ve sosyal medya kişiliklerine dikkat ettiklerini söylüyor. Bu durum, haber medyası ve gazetecilerin hala sohbetin merkezinde yer aldığı Facebook ve Twitter ile keskin bir tezat oluşturuyor.

Halkın büyük bir kısmı arama motorları, sosyal medya ve diğer platformlar aracılığıyla okuduklarını/gördüklerini seçmek için kullanılan algoritmalara şüpheyle yaklaşıyor. Üçte birinden azı (%30) daha önceki tüketimine dayanarak haberlerin seçilmesinin haber almak için iyi bir yol olduğunu söylüyor ki bu oran 2016'ya göre 6 puan daha düşük. Buna rağmen, ortalama olarak, kullanıcılar bu şekilde seçilen haberleri editörler veya gazeteciler tarafından seçilen haberlere göre hâlâ biraz daha fazla (%27) tercih ediyor; bu da algoritmalarla ilgili endişelerin haberler ve bunların nasıl seçildiğiyle ilgili daha geniş bir endişenin parçası olduğunu gösteriyor.

Halkın büyük bir kısmı arama motorları, sosyal medya ve diğer platformlar aracılığıyla okuduklarını/gördüklerini seçmek için kullanılan algoritmalara şüpheyle yaklaşıyor. Üçte birinden azı (%30) daha önceki tüketimine dayanarak haberlerin seçilmesinin haber almak için iyi bir yol olduğunu söylüyor ki bu oran 2016'ya göre 6 puan daha düşük. Buna rağmen, ortalama olarak, kullanıcılar bu şekilde seçilen haberleri editörler veya gazeteciler tarafından seçilen haberlere göre hâlâ biraz daha fazla (%27) tercih ediyor; bu da algoritmalarla ilgili endişelerin haberler ve bunların nasıl seçildiğiyle ilgili daha geniş bir endişenin parçası olduğunu gösteriyor. Haberlere duyulan güven 2 puan daha düşerek koronavirüs salgınının zirvesinde elde edilen kazanımları birçok ülkede tersine çevirmiş. Ortalama olarak, katılımcıların %40’ı haberlere çoğu zaman güvendiğini söylüyor. Finlandiya, genel güven düzeyinin en yüksek olduğu ülke olmaya devam ederken (%69), basın özgürlüğü ve medyanın bağımsızlığı konusunda hararetli tartışmaların yaşandığı bir yılın ardından Yunanistan (%19) en düşük güven düzeyine sahip ülke olmuş.

TV ve yazılı basın gibi geleneksel medya tüketimi çoğu ülkede düşmeye devam ederken, online ve sosyal medya aradaki farkı kapatamıyor. Veriler, online okurların geçmişe kıyasla haberlere daha az eriştiğini ve daha az ilgi duyduğunu gösteriyor. Katılımcıların yarısından daha azı (%48) haberlerle çok ya da aşırı derecede ilgilendiğini söylüyor ki bu oran 2017'de %63'tü.

TV ve yazılı basın gibi geleneksel medya tüketimi çoğu ülkede düşmeye devam ederken, online ve sosyal medya aradaki farkı kapatamıyor. Veriler, online okurların geçmişe kıyasla haberlere daha az eriştiğini ve daha az ilgi duyduğunu gösteriyor. Katılımcıların yarısından daha azı (%48) haberlerle çok ya da aşırı derecede ilgilendiğini söylüyor ki bu oran 2017'de %63'tü. Bu arada, sık sık ya da bazen haberlerden kaçındığını söyleyen okurların oranı, %36 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Haberlerden kaçınanlar daha çok olumlu ya da çözüm odaklı gazetecilikle ilgilendiklerini ve günün “büyük” haberleriyle daha az ilgilendiklerini söylüyorlar.

Hanehalkı bütçelerinin baskı altında olduğu ve halkın önemli bir kısmının ücretsiz olarak erişebildiği haberlerden memnun olduğu düşünüldüğünde, çevrimiçi haber ödemelerindeki artışın dengelenmekte olabileceğine dair işaretler var. Daha zengin 20 ülkeden oluşan grupta, okurların %17'si herhangi bir online haber için ödeme yapmış - bu rakam geçen yılla aynı. Son bir yıl içinde aboneliklerini iptal edenler arasında hayat pahalılığı ya da yüksek fiyat en sık sebep olarak gösterilmiş.

Önceki yıllarda olduğu gibi, dijital aboneliklerin büyük bir kısmının sadece birkaç üst sınıf yayıncıya gittiği görülüyor.

Ülkeler genelinde online kullanıcıların çoğu, haberleri izlemek ya da dinlemek yerine hâlâ okumayı tercih ettiklerini söylüyor. Metin, bilgiye erişimde daha fazla hız ve kontrol sağlıyor, ancak Filipinler ve Tayland gibi birkaç ülkede katılımcılar artık videoyu metne tercih ettiklerini söylüyor.

Haber podcast'i, eğitimli ve genç kitlelerde yanıt bulmaya devam ediyor ancak genel olarak azınlık bir faaliyet olarak kalıyor. Katılımcıların yaklaşık üçte biri (%34) aylık olarak bir podcast'e erişirken, %12'si haber ve güncel olaylarla ilgili bir programa erişiyor.

Habere erişim için Facebook kullanımının 2017'den bu yana 8 puan düştüğü (%57) görülüyor. Instagram (+2 puan), TikTok (+3 puan) ve Telegram (+5 puan) artış gösterirken, bunların çoğu genç gruplardan geliyor.

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Elon Musk'ın Twitter'ı kendine özgü bir şekilde yönetmesine rağmen, etkileşim seviyeleri düşmüş olsa bile, genel haftalık erişimi %22'de sabit kalmış. Twitter’a alternatif olarak gösterilen Mastodon'a kitlesel bir geçiş olmamış.

Algoritaların habere ulaşmak için iyi bir yol olduğunu düşünenlerin oranı 2016'ya kıyasla azalırken, katılmayanların oranı aşağı yukarı aynı kalmış. Bu durum, bazı insanlar için algoritmik haber seçimine ilişkin genel olarak olumlu olan görüşün zaman içinde kararsızlığa doğru kaydığını gösteriyor.

Kronolojik akış yerine algoritmik akışların dayatılmasının Facebook ve son zamanlarda Twitter'daki sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı arasında huzursuzluğa neden olduğu görülüyor. Katılımcılar sosyal medyanın kendilerini tavşan deliklerine ittiğine dair korkularını da sık sık dile getiriyor; ancak bu durum gerçek deneyimler kadar bu konularla ilgili yorumların artmasıyla da ilgili olabilir. Her iki durumda da, bu yılın verilerinde 'aşırı kişiselleştirilmiş' haberlerin önemli bilgileri kaçırmaya veya daha bakış açısına maruz kalmaya yol açabileceğine dair yüksek düzeyde endişenin devam ettiği görülüyor.

Bazı algoritmik seçimlerden duyulan memnuniyetin düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda, genç kullanıcıların (35 yaş altı) yaklaşık %65'inin ve 35 yaş üstü kullanıcıların %55'inin takip ederek veya takibi bırakarak, sessize alarak veya engelleyerek ya da diğer ayarları değiştirerek hikaye seçimini etkilemeye çalıştığı ortaya çıkıyor.

Yaş ve ülke farkı gözetmeksizin çoğu insan için temel amaç, akışı daha eğlenceli ya da daha ilginç hale getirmek değil, daha güvenilir, daha az “zehirli” ve daha fazla görüş çeşitliliğine sahip hale getirmek. Ancak, açıkça ifade edilen bu tercihlere rağmen, ilgi ve reklam için rekabet eden sosyal medya şirketleri, kaliteyi, güvenilirliği veya çeşitliliği artırmaya daha az dikkat ederek, etkileşim için optimizasyon yapmaya devam ediyor.

Yaklaşık her beş haber abonesinden biri (ortalama %23) devam eden haber aboneliklerinden en az birini iptal ettiğini söylerken, benzer bir sayı da daha ucuz bir fiyat için “pazarlık yaptığını” söylüyor (%23). Aynı zamanda, diğerleri de genellikle ucuz bir deneme teklifini kullanarak yeni abonelikler alıyor.

Kovid-19 salgınının aksine, ne hayat pahalılığı krizi ne de devam eden Ukrayna savaşı haber tüketiminde sürekli bir artışa yol açmış. Anket verileri, son bir yıl içinde farklı haber kaynaklarında haftalık tüketimde bir düşüş olduğunu ve genel olarak haberlere olan ilginin azaldığını gösteriyor. Kendi beyanlarına göre haberlere olan ilgi kadınlar ve gençler arasında daha düşük ve düşüşler genellikle yüksek düzeyde siyasi kutuplaşma ile karakterize edilen ülkelerde daha fazla.

Haberlere olan ilgideki bu düşüşler, çoğu durumda hem geleneksel hem de çevrimiçi medya kaynaklarının daha az tüketilmesine yansıyor. Son bir hafta içinde geleneksel veya çevrimiçi kaynaklardan (TV, radyo, basılı, çevrimiçi veya sosyal medya) hiçbir haber tüketmediklerini söyleyenlerin oranı bu yıl da artış göstermiş.