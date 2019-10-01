Yüzde 50 artı 1 sistemi nedir? Yüzde 50 artı 1 sistemi ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklamalarında yer alan yüzde 50 artı 1 zorunluluğu ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası 50 artı 1 ne demek sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Arama motorunda yüzde 50 artı 1 zorunluluğu ne anlama geliyor? Seçimlerde 50 artı 1 kuralı nedir? soruları araştırılıyor. Peki, Yüzde 50 artı 1 zorunluluğu ne anlama geliyor? Seçimlerde 50 artı 1 kuralı nedir? İşte yanıtı...

Yüzde 50 artı 1 sistemi ne anlama geliyor?

Eski sistem olan parlamenter sisteminde seçimlerde bir parti yüzde 35 oy ile parlamentonun yüzde 66 çoğunluğunu alıyor ve ülkeyi bir sistemle yönetiyordu. Yeni sistem olan Başkanlık sisteminde ise iki turlu ve yüzde 50+1 modeli ile uygulanıyor. Yeni sistemde anayasa değişikliğinin 600 sandalyeli yeni Meclis’te referanduma sunularak yapılması için 360, referandumsuz yapılması için 400 oy gerekiyor.

Gündemde yer alan tartışmalar ise AK Partili Faruk Çelik'in öne sürdüğü yüzde 50+1 modelinin ilk turda yüzde 40 artı bire düşürülmesi yönünde. Gazetecilerin cevaplarını yanıtlayan Erdoğan yüzde 50 artı 1 ile Faruk Çelik'in öne sürdüğü tartışmaya da cevap verdi:

"AK Parti olarak bu öneriyi Meclise getirir misiniz, yoksa hiç mi gündeminize almazsınız?" sorusu üzerine Erdoğan, "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğuyla bu onaylandığına göre, şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil." değerlendirmesinde bulundu.

"40 artı 1'e ihtiyacımız yok, biz 50 artı 1'i her koşulda alırız mı diyorsunuz?" sorusunu Erdoğan, "Hayır, böyle bir sorgulamaya da girmem, yani böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa o ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işlerle ilgilenen kimdir, muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklifi getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü milletimiz de politikacıdan ciddiyet istiyor. Dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine daha ciddi bir zaman var." diye yanıtladı.

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