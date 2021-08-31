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“Yüzde 5 seçim barajı bile fazla”
Gündem “Yüzde 5 seçim barajı bile fazla”
Gündem

“Yüzde 5 seçim barajı bile fazla”

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, seçim barajının düşürülmesine ilişkin Akit’e konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 09:43:00 -
“Yüzde 5 seçim barajı bile fazla”

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Erdoğan’ın yüzde 7’lik teklifini değerlendiren Sakartepe, “Türkiye’de yüzde 10 seçim barajı çok yüksek bir rakam. Bu temsilde adalet ilkesini zedeliyor. Bir diğer ilke de yönetimde istikrarı. Barajın düşük olması başkanlık sisteminde yönetimde istikrarı da otomatikmen etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından da mevcut yüzde 10 barajı çok yüksek bir rakam. Yalnız burada önemli bir şey daha var seçim barajlarında yüzde 5 de yüzde 7 de çok yüksek bir rakam. Her fikrin mecliste temsil edilmesi açısından barajın çok daha aşağılara çekilmesi gerekiyor” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

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