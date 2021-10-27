Yüzde 5 büyüme bekleniyor
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre salgının ekonomik ve sosyal aktivite üzerindeki baskısının azalmasıyla hizmetler sektörünün toparlanacağı, sanayi sektörünün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) üzerinde büyüme sağlayacağı tahmin ediliyor.
2022’de yüzde 5 olması hedeflenen büyümenin yurt içi talep artışının yanı sıra net mal ve hizmet ihracatının da katkısıyla dengeli bir yapıda gerçekleşeceği düşünülüyor. Gelecek sene özel ve kamu kesimi tüketim harcamalarında sırasıyla yüzde 4.4, yüzde 0.7 oranlarında reel artış olması bekleniyor. İhracatın yüzde 9.4 artarak 230.9 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 9.6 yükselerek 282.7 milyar dolara çıkması ve böylece dış ticaret açığının 51.8 milyar dolar olması öngörülüyor.
İhracat da artacak
İhracat ve ithalat fiyatlarının sırasıyla yüzde 1.4, yüzde 2.2 oranlarında artacağı tahmin ediliyor. Reel ihracatın ve ithalatın sırasıyla yüzde 8.0 ve 7.4 artması, gelecek yıl salgının etkisinin daha da azalmasıyla seyahat gelirlerinin 25 milyar dolar seviyesine gelmesi, hizmetler dengesinin ise 31.8 milyar dolar fazla vermesi planlanıyor.