Yüzde 5 büyüme bekleniyor

2022’de yüzde 5 olması hedeflenen büyümenin yurt içi talep artışının yanı sıra net mal ve hizmet ihracatının da katkısıyla dengeli bir yapıda gerçekleşeceği düşünülüyor. Gelecek sene özel ve kamu kesimi tüketim harcamalarında sırasıyla yüzde 4.4, yüzde 0.7 oranlarında reel artış olması bekleniyor. İhracatın yüzde 9.4 artarak 230.9 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 9.6 yükselerek 282.7 milyar dolara çıkması ve böylece dış ticaret açığının 51.8 milyar dolar olması öngörülüyor.

İhracat da artacak

İhracat ve ithalat fiyatlarının sırasıyla yüzde 1.4, yüzde 2.2 oranlarında artacağı tahmin ediliyor. Reel ihracatın ve ithalatın sırasıyla yüzde 8.0 ve 7.4 artması, gelecek yıl salgının etkisinin daha da azalmasıyla seyahat gelirlerinin 25 milyar dolar seviyesine gelmesi, hizmetler dengesinin ise 31.8 milyar dolar fazla vermesi planlanıyor.