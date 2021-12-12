"Yüzde 30'unu Türkiye'ye kaydırmaya çalışıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu'nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Meclis Bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamaları şöyle:

"Biz bu zihniyetle yeni tanışmıyoruz"

Biz bu zihniyetle yeni tanışmıyoruz. Yıl 1968, konuşanlar aynı muhalefet partisi… Ne demişler? "Boğaz Köprüsü Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir" Biz bu zihniyetle mücadele ederek bu kadar projeleri yaptık. 1. Boğaz Köprüsü'nden günlük 200 bin araç geçiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 250 bin araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Avrasya Tüneli'nden 60 bin araç geçiyor. Marmara'yı 540 bin vatandaşımız kullanıyor. Size kalsa bunların hiçbirini yapmayacaktık.

"Antalya Havalimanı bir ders olsun"

Antalya Havalimanı'nda kapasite doluluğundan iç ve dış hatlar terminali yapmamız gerekiyordu. Maliyeti de 765 milyon Euro idi. Biz buna devletin kasasından 1 kuruş çıkmasın diye 2027 yılından sonraki 25 yılın gelir getirici ihalesini yaptık. Devlete en çok gelir getirecek, devlete 8,5 miyar Euroluk garanti taahhüdü veren firma bu işi kazandı. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon Euroluk bir yatırım ve devletin kasasına girecek 8,5 milyar Euro. Bunun da yüzde 25'i peşin olarak 90 gün içerisinde devletin kasasına girecek. Bürokratları tehdit edenlere, yatırımcıları tehdit edenlere Antalya Havalimanı bir ders olsun. Vatandaşımız bunları çok iyi biliyor.

"2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak"

Demiryollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton. 2023 yılında 50 milyon tonun üzerine çıkacağız. 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak.

"Yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalışıyoruz"

Kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalışıyoruz.

"Toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımayı planlıyoruz"

Yap-İşlet-Devret modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz.

"TÜRKSAT 5B uydusunu uzaya gönderiyoruz"

TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 6:58'de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haberleşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak.

Kanal İstanbul

Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü'nün temelini atarak projemize başladık.

"İBB'den devraldığımız metroyu 4 ay sonra hizmete açıyoruz"

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, hastanenin yolunu yapmayanlar metrosunu da yapmadılar. İBB'den devraldığımız metroyu 18 ay gibi rekor bir zamanda tamamlayarak 4 ay sonra vatandaşımızın hizmetine açıyoruz.