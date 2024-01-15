Yüzde 20 olması yetiyor! Depremde adeta ölümden kurtaran formül

Şimşek “Ülkemizin değişmez bir kaderi var deprem ve bunu değiştiremiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı’nın verilerine göre geçirdiğimiz Maraş depreminde yıkılan yapıların yüzde 86’sı betonarme. Çelik yapılardan yıkılan herhangi bir tanesi yok ve herhangi bir çelik yapıda bir ölüm de yok. Çelik yapılar endüstriyel bir malzeme ve ürün olduğu için insan insiyatifini en azından taşıyıcı sistemlerde minimize ediyoruz. Bu bizim için çok değerli. Deprem ülkelerinde yapının taşıyıcı sistemlerinde muhakkak doğru olanı yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Gelişmiş, işçilik sorununun arttığı, işçi bulma sorununun arttığı ülkelerde yeni bir trend başladığını ifade eden Şimşek “Sahada yapılan işleri mümkün olduğu kadar endüstrinin içine dahil ederek daha verimli bir inşaat yapma metadolojisi belirlendi. Modüler inşaat dediğimiz şeyde yapıları bir fabrika içinde üretip, bir lego gibi A noktasından B noktasına gönderebiliyoruz. Yani sahadaki işi fabrika içinde yapıyoruz. Böylece full denetim oluyor ve inşaatı ihraç edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şimşek “Bir binanın öldürmeyecek ve sürdürülebilir olması için yüzde 20’sinin çelik olması yeterli. Şu anda çelik yapılar yüzde 20 daha ekonomikler. Bu kadar net ve bunu rasyonel olarak kanıtlayabiliyoruz. Çelik yapılar aynı zamanda geri dönüşümlü, yüzde 95 her çelik malzeme ekonomiye geri kazandırılıyor. Biz aynı zamanda çeliğin büyük çoğunluğunu geri dönüşümden elde ediyoruz” dedi.

Dünya’da inşaat malzemeleri dolar bazında artış gösterdiğine dikkat çeken Şimşek “Tabi bizde enflasyon kaynaklı ayrı bir fiyat artışı var. Mesela biz Ocak ayında işçilik maliyetlerimizi yüzde 50 daha fazla gireceğiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. 2024 yılının da bu anlamda maliyetler açısından zor bir yıl olacağını düşünüyorum. İnşaat sektörünü endüstriyel bir akla ulaştırmamız gerekiyor, geleneksel akıldan kurtulmak lazım” şeklinde konuştu.

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Şimşek Consera ile ilgili ise şu noktalara değindi:

“Biz 2023’te ürettiğimizin yüzde 70’ini gelişmiş ülkelere ihraç ettik. Başlıca pazar Avrupa. İstediğimiz heryere ihracat yapabiliyoruz ve lojistik maliyetlerimiz de çok makul. Dünya’da bu pazarın büyüklüğü 140 milyar dolar büyüklüğünde ve küresel anlamda daha da büyüyecek bir pazar var. Bizim iyi bir pazar payımız var. Biz Consera olarak hep yüzde 40 büyüyerek geldik, 2023’te de yüzde 40 büyüdük. 2024’te de aynı büyümeyi hedefliyoruz. Hatta kapasitemizi de 3.çeyrekten sonra artıracak yatırım planımız var. Kapasitemizi 2 katına çıkaracağız. 25 milyon dolarlık bir ek yatırım yapacağız 2024’te.”