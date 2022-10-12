Yüzde 1’lik kesimin elinde yüzde 41 var: 3000 aileden hesap sorulsun!

Türkiye, en zengin yüzde 1’lik kesimin toplam servetin yüzde 41’ine sahip olduğu ve servet dağılımının en adaletsiz olduğu 3 ülkeden biri oldu.

Oxfam ve DFI tarafından hazırlanan 2022 eşitsizliği azaltma taahhütleri (EAT) endeksine göre, 2020’den bu yana devam eden pandemi boyunca hem zengin hem de yoksul ülkelerde ekonomik eşitsizliklerde patlama yaşandı. Türkiye, en zengin yüzde 1’lik kesimin toplam servetin yüzde 41’ine sahip olduğu ve servet dağılımının en adaletsiz olduğu 3 ülkeden biri olurken, OECD içerisinde de Türkiye en adaletsiz ülke oldu.

Endeksin baktığı bir diğer kriter asgari ücretin kişi başı milli gelire oranı. Türkiye’de bu konuda bir gerileme görülüyor: Asgari ücretin kişi başı milli gelire oranı son 2 yılda yüzde 60’tan yüzde 50’ye düştü.

3000 aileden olan Koç, Boyner, Vakko, Doğan Holding ve avanesinden hesap sorulsa, ortada ekonomik kriz falan kalmaz. 3000 aileden hesabı devlet mi soracak yoksa millet mi?

Kimdir bu 3000 aile?

Cumhuriyetin kurulmasından itibaren devlet eliyle kendilerine peşkeş çekilen sermaye gücüne dayanarak bu toprakların öz evlatlarına efendilik taslayan, ellerinde topladıkları sermayeyi yurt dışına aktararak kıtlık doğuran, siyasîler üzerinde sermayeye dayanan güçle tahakküm kuran, tahakküm edemediği yerde çirkinleşen, millî olan herşeye düşmanlık eden, Müslümanları hor ve aşağı gören, birçoğu dönme olan sermaye kadrosu... 90 küsur senedir Türkiye’de hükümetler değişiyor, politikalar değişiyor, her şey değişiyor da bir bu kadro değişmeden konumunu muhafaza ediyor.

Kaynak: Baran Haber