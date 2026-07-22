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Siyaset Yüzde 1’lik Davutoğlu’ndan Özel’e tüyolar Önce binasını devretti sonra akıl verdi!
Siyaset

Yüzde 1’lik Davutoğlu’ndan Özel’e tüyolar Önce binasını devretti sonra akıl verdi!

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Yüzde 1’lik Davutoğlu’ndan Özel’e tüyolar Önce binasını devretti sonra akıl verdi!

Özgür Özel'in yeni parti kuracağına yönelik açıklamasını değerlendiren Ahmet Davutoğlu, "Tavsiyem şudur, küçük ihtilaflarla bunların ötesinde siyasette ortak nerelerde buluşuruz, Türkiye'nin ortak değerlerini, ortak ahlaki standartlarını, ortak siyasi vizyonlarını tekrar tartışma vakti" ifadelerini kullandı. Özel’in yeni partisinin, Davutoğlu’nun yakın zamanda boşalttığı binada konumlandırılacağı daha önce gündeme yansımıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Grubu'nun haftalık grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.  Özgür Özel'in yeni parti kurulacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Davutoğlu, başka bir partide yaşanan gelişmelere ilişkin olumsuz yorum yapmayı siyasi nezakete uygun görmediğini belirtti.

"MAALESEF İKİSİNİ DE BİR ARADA YAŞIYORUZ"

Türkiye siyasetinde iki temel tehlike bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, "Bunlardan birincisi bir yerde odaklaşması, çeşitliliğin yok olması... İkincisi ise siyasette atomizasyon, yani parçalana parçalana güçlü alternatiflerin oluşmasının önüne geçilmesi. Şimdi maalesef ikisini bir arada yaşıyoruz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TAVSİYE VERDİ

AK Parti'den ayrıldıktan sonra yeni parti kuran ve umduğunu bulamayan Davutoğlu, Özgür Özel'e bir de tavsiye verdi. "Bize hayırlı olsun demek düşer" diyerek söze başlayan Davutoğlu, "Ama tavsiyem şudur, küçük ihtilaflarla bunların ötesinde siyasette ortak nerelerde buluşuruz, Türkiye'nin ortak değerlerini, ortak ahlaki standartlarını, ortak siyasi vizyonlarını tekrar tartışma vakti. Daha küçük birimlerle sürekli farklılaşarak, birbirimizi itham ederek bir yere gitmenin sonuna geldik" şeklinde konuştu.

ESKİ BİNASINI ÖZEL KULLANACAK

Özgür Özel ve ekibi, Gelecek Partisi'nin eski binasını kullanacak. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bina, bazı milletvekilleri tarafından gezilmiş ve kurulacak yeni parti için uygun olduğuna karar verilmişti.

Gelecek Partisi, yakın bir zamanda eski binasından daha küçük bir binaya geçmişti.

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