Milyonlarca avro harcadılar: Faşist Hitler'in evi bakın ne oldu

Braunau Çağdaş Tarih Derneği Başkanı Florian Kotanko ise binanın polis tarafından kullanılmasına karşı olmadığını ancak bunun Braunau'nun Hitler'in doğum yeri olma gerçeğini değiştirmeyeceğini söyledi. Kotanko, buna rağmen polis karakolunun bulunmasının binanın önünde çelenk bırakılması veya "Hitler selamı" verilmesi gibi eylemleri caydırabileceğini dile getirdi. Hitler’in doğduğu evin Kasım 2019’da polis merkezi olarak dönüştürülmesine karar verilmiş, bu çerçevede Avrupa genelinde bir proje yarışması düzenlenmişti.