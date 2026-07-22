Soygunda da ahbaplar

Buğra Kardan İstanbul

Ahbaplar Suç Örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Haluk Levent’in ardından hakkında tutuklama kararı verilen PİNÇ Oğuzhan Uğur’un da benzer yöntemlerle vurgun yaptığı ortaya çıktı. Ahbap Derneği üzerinden yapılan milyarlarca liralık yolsuzluklara yönelik detaylar gün yüzüne çıkarken, deprem yardımlarını iç eden sözde sanatçı Levent’in suç ortağı Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un da yurt dışından gelen paralarla, bahis sitelerine aktarılan astronomik rakamlarla, üçüncü kişilerden alınan kaynağı belirsiz borçlarla benzeri yöntemlerle soygun yaptığı belirlendi.

YÖNTEMLERİ BİRBİRİNE BENZİYOR

Şaibeli adımlar attığı belirlenen Uğur’un, derneğe ait taşınmazları üçüncü şahıslara devreden, kullanımında olan hesaplardan yüksek tutarlı bahis işlemleri gerçekleştiren, yurt dışından gelen paraların kaynağını açıklamaktan kaçınan Levent’ten aşağı kalır yanı olmadığı anlaşıldı. Sözde aldığı lüks evin tadilatı içim hesabına 6.5 milyon lira yatıran şahsın kimliğini paylaşmaktan imtina eden, annesi ve kardeşi adına kurulan şirketlerle ilgili soruları “Finansal konularda bilgim yok” cevabıyla geçiştiren Uğur’un kardeşi Tuğrul’un da BtcTurk Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’de hesabının olduğu görüldü. Uğur ailesi ve bağlantılı şirketlerin tamamının mali profilinin medya gelirleriyle sınırlı olmadığı, taşınmaz, araç, kripto varlık ve şirketler arası yoğun transfer trafiğiyle çok katmanlı bir finansal görünüm sergilediği gözlendi.

GAZİNOCU AİLEYE PARA AKMIŞ

Hesaplarında 2017-2026 döneminde 24 milyon lira olan işlem hacmi 2023’ten itibaren sıra dışı biçimde arttığı belgelendi. Kardeşi Tuğrul’un Türkiye genelinde ve Kıbrıs’ta 693 farklı banka şubesi üzerinden 2 bin 130 ayrı gerçek kişiyle işlem yaptığı, hacmin163 milyon lirayı bulduğu bilgisine yer verildi. Babala TV şirket hesabından 5 Ocak 2024’te Çekmeköy Ömerli’de bir villa için 25 milyon lira ödendiği tespit edildi. Babala’nın Veysel Şahin ve ailesiyle bağlantılı Chamada Prestige Hotel & Casino yapılanmasının da önemli fon kaynaklarından biri konumunda olduğu belirtildi. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Avukat Cengiz Ocakçı , şunları söyledi: “Soruşturma detayları şaşırtıyor. Gelen ve giden paralar, eriyen milyonlar. Görüyoruz ki Levent ve Uğur direniyor. İkili, kim ya da kimlerden para ve talimat aldığını paylaşmıyor. Ara ara lafı dolandırma, inkâr yoluna gidiyor. Bu aşamada lafı dolandırmanın, inkârın beyhude olduğu aşikâr. Çünkü kriminal incelemeler yapılıyor. Raporlar kaleme alınıyor, itiraflar ve deliller toplanıyor. Levent ve Uğur’un sinsi taktikleri de afişe ediliyor. Belli ki bunların taktikleri aynı. Belli ki bunlar, dikkat çekmemek için başkalarından faydalanmışlar. Yakınlarını ve çalışanlarını araya sokarak para alıp vermişler. Milyonlarca lirayı kumara, kriptoya yatırmışlar. Levent ve Uğur gibilerin para alıp verirken başkalarından yararlanmaları tuhaf değil. Çünkü bu gibiler, genelde kendilerini tehlikeye atmazlar. 3-5 kuruşa joker bulurlar.

JOKERLERE YÜKLEMİŞLER

“Biz, buna hukuk dilinde ‘Ölmüş eşek’ deriz. Buldukları jokere tüm sorumluluğu yüklerler. Bu, çok eski bir yöntemdir. Kurye ya da kasa olarak şoförleri, danışmanları, eşleri, sıvacıları kullanmak tanıdık bir metottur. Ahbap Derneği vurgunu vahimdir. Karşımızda emniyeti suiistimal, nitelikli dolandırıcılık hatta yağmacılık vardır. Muhakkak ki bu büyük vurgununu yapanlar profesyonelleşmişler. Ama mızrak çıvala sığmıyor. Hakikatleri saklamaya imkân yok. Ortada boşluk yok. Belli ki kovuşturma böyle giderse bu ikiliye ağır fatura çıkarılacak. Levent ve Uğur, üst sınırdan ceza almaktan kurtulamayacak.”