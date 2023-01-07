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Ekonomi Yüzde 150 zam yaptılar! O uyanıklıkları ise "pes" dedirtti
Ekonomi

Yüzde 150 zam yaptılar! O uyanıklıkları ise "pes" dedirtti

Özel okullar, yüzde 65'lik zam tavanını yan ücretlerle deldi. Yüzde 100 burslu okuyan öğrenciye çıkarılan ek fatura 55 bin TL'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 21:23:00 -
Yüzde 150 zam yaptılar! O uyanıklıkları ise "pes" dedirtti

Özel okullar MEB'in getirdiği yüzde 65'lik tavan zammı, yemek, kırtasiye, servis, kıyafet gibi ek ücretlerle deliyor. Bir kolejde yüzde 100 burslu okuyan bir öğrenciye 55 bin TL'lik ek ücret faturası çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği yüzde 65'lik zam tavanını 1, 5 ve 9. sınıflar için uygulamayan özel okullar, ara sınıflara fahiş zam yapmanın formülünü de yan kalemlerde buldu. Bazı okullar yemek ve kırtasiye ücretlerine önceki yıla göre yüzde 150'yi aşan zamlar yaptı. Öyle ki zamlı tarife sonrası yüzde 100 burslu okuyan öğrenci bile 55 bin liralık faturayla karşı karşıya kaldı.

Halkalı'daki bir kolejde yüzde 100 burslu eğitim gören bir öğrencinin velisi A.Ç "Okul burslu, ama geçen yıl 12 bin 500 TL olan yemek ücretini 30 bine çıkardılar. Kitap ücreti 2 bin 800 TL'den 9 bin 600'e yükseldi. Geçen yıl bir tişörte 150 öderken bu yıl 400 TL ödüyoruz. 3 km'lik yolun servis maliyeti 8 bin TL'den 15 bin TL'ye çıktı. Yani yüzde 100 burslu okuyan çocuğuma yıllık 55 bin TL ek ücret ödüyorum" dedi.

Fiyatlar şişiriliyor

Çocuğu burslu eğitim gören birçok velinin kolej ücretlerini ödeyemez duruma geldiğini vurgulayan A.Ç, "Geçen yıl bizim sınıftan 2 veli çocuğunu özel okuldan alıp devlet okuluna yazdırdı. Bu yıl bu sayı artacaktır" diye konuştu.

Öğrenci velilerinden alınan bilgiye göre, özel okulların fiyatlandırma konusunda bir standardı yok. Aynı okul hatta aynı sınıf içerisinde dahi çok farklı ücret ödeyen öğrenciler olduğu vurgulanıyor. Eğitim ücretlerinin yan kalemlerle durmadan şişirildiğini belirten özel okul velileri Twitter'da kurdukları "Özel Okul Velileri Platformu" üzerinden tepkilerini dile getiriyor:

İşte o velilerden bazıları:

@Murat Hocaolu12: Özel okullar yemek, kitap, kıyafet, genel giderlere yüzde 200'ün üzerinde zamlar yaparak bu tavanı deliyor.

@Doaselmc: Yemek 27 bin TL. Üstelik her ay 2 bin TL artarak 43 bin TL olacak. Üstelik zorunlu olmadığı halde kabul etmeyen öğrencilerin kaydını yapmıyorlar.

@eyyupgedik: Bugün okul müdürüyle yüzde 65 zam konusunu görüştüm. "Evet biz de o civarda zam yaptık sorun yok" dedi. Geçen yıl eğitim=22.500 TL. Yemek= 8.500 TL idi. Bu yıl eğitim: 36.500 TL, Yemek=28.000 TL dediler. Resmen bizimle dalga geçiyorlar.

Yemek 10 bin TL'yi geçmez

Velilerin en çok şikayet ettiği konu yemek ücretleri. Bazı okullarda yemek ücreti geçen yıla göre % 160 artmış durumda.

Konuyu değerlendiren Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Bozdağ, "Biz özel okullara bir ana yemek, yanına pilav ve ya makarna, yanına çorba ve tatlı ya da meyveden oluşan 4 çeşit tabldotu 55-60 TL'ye veriyoruz. Çocuklar okula 158 gün gidiyor. Dolayısıyla bir veliye yemeğin en fazla 10 bin TL'ye satılması gerekiyor. bunun üzerindeki fark fark okula gidiyordur" dedi.

Yüzde 65'lik sınır yürürlüğe girdi

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda özel okullarda ara sınıflara yapılacak zam oranına ilişkin yönetmeliğin 53'üncü maddesi "yapılacak artış oranı, yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak, Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir" şeklinde değiştirildi.

KAYNAK: AKŞAM

 

 

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