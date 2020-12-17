Yüzde hesaplama kolay olmak ile beraber dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Herhangi bir miktarın verilen yüzdesi üzerinden yapılan hesaplama için, işlem pay ve paydaya çevirerek rahatlıkla gerçekleştirilebilir.

Yüzde nasıl hesaplanır?

Belirlemiş sabit bir miktarın belli bir yüzdesinin ortaya çıkarılması yüzde hesaplama olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda A gibi bir miktarın %x’i hesaplanmak isteniyor ise A sayısı ile x sayısı çarpılır ve daha sonra yüze bölünür. İşte bu kadar kolay bir yöntem üzerinden yüzde hesaplama gerçekleştirmek mümkün. Şimdi bu konuda bir örnek yapılırsa daha iyi anlaşılabilir.

Örnek: 500 sayısının %50’si kaçtır?

Görüldüğü üzere 500 sayısının %50 miktarını hesaplayabilmek için, 500 sayısını 50 ile çarpmak ve daha sonra 100'e bölmek gerekmektedir.

500 x 50 = 250

100

Yukarıdaki işlemi yapmak suretiyle herhangi bir sayının yüzde hesaplaması kolaylıkla ortaya çıkabilir.

Matematiksel açıdan en kolay işlemler arasında yüzde gelmektedir. Ancak bu işlemi daha kolay ve hızlı şekilde yapabilmek için, birçok değişik yöntem bulunuyor. Özellikle en basit yöntem ile yüzde hesaplaması için hesaplama araçları değerlendirmek mümkün. İnternet üzerinden hesaplama aracını değerlendirmek suretiyle, gerekli kısımları yazarak kolaylıkla hesaplama yapılabilir. Bu doğrultuda gerekli miktarı girmek ve daha sonra yüzdeyi yazmak yeterlidir.

KDV hesaplama aracı ile beraber ortaya çıkan yüzde işleme eşliğinde miktar bulunabilir. Özellikle günümüzde yüzde hesaplama daha çok KDV hesaplama üzerinden ele alınmaktadır. Hesaplama üzerine KDV hariç miktar ile beraber KDV yüzdesi yazılarak işlem gerçekleştirilebilir. Bu sayede KDV dahil toplam miktar otomatik olarak elde edilir. Tabii basit yüzde hesaplamaları elden de kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Yukarıdaki yöntemi kullanmak suretiyle amaca bağlı olarak farklı sayıların yüzdelerini elde etmek mümkündür.

Yüzde 10 nasıl hesaplanır?

Yüzde ifadesi, bir sayı ile birlikte kullanıldığında; o sayının yüz eşit parçaya bölündükten sonra elde edilen birimlerden bir tanesini tanımlar. Örnek vermek gerekirse; yüzde 10 olarak okunan %10 ifadesi, ilgili sayının 10 ile çarpılıp 100'e bölünmesi durumunda elde edilen sayıyı ifade eder.