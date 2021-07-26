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Dünya Yüzbinlerce araç akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu
Dünya

Yüzbinlerce araç akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu

Bayram tatili için binlerce kişinin Kaghan Vadisi’ne akın etmesi nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 22:37:00 -
Yüzbinlerce araç akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatilinde binlerce Pakistanlı, Khyber Pakhtunkhwa bölgesinin Mansehra kentine bağlı Kaghan Vadisi’ne akın etti.

Yüz binlerce araç yolları tıkadı ve bölgede trafik adeta durdu.

Sıkışık araçların görüntüsü ürkütürken, trafikten dolayı bir türlü ilerleyemeyen araçlar saatlerde yolda bekledi.

700 bin araç giriş yaptı

Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, bu sene bayram tatili sırasında 700 bin kadar aracın bölgeye giriş yaptığı belirtildi.

Mansehra Emniyet Müdürü Asif Bahadur, "Bayram tatilinin beşinci gününde bile yüksek sayılarda doğasever, bölgeye gelmeye devam ediyor.” dedi.

Otel ve restoranlar doldu

Kaghan Vadisi'ndeki Otelciler Derneği Başkanı Hussain Deen ise “Otel ve restoranlar dolu. Otellerin yanı sıra ziyaretçiler de hükümet tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirleri uyguluyor.” dedi.

 

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