Yüzbaşılar köprülü kavşağı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gölcük Yüzbaşılar bölgesinde köprülü kavşak uygulaması yapıyor.

Çalışmaları devam eden projede, köprünün 192 kirişinin montajı tamamlandı. Kavşak altından geçen dere için yapılan menfezin çalışmaları da bitirildi. Toprakarme işlerinin de yüzde 85’inin tamamlandığı projede toplamda 192 kiriş yerleştirildi. Projede şuanda ayaklar arasına yerleştirilen kirişler üzerine tabliye beton dökümü yapılıyor.

Proje kapsamında yan yollarda elektrik alt yapı, kaldırım, asfalt serimi ve diğer yapım işlerine devam ediliyor. Anayol drenajlarının devam ettiği projede, Deniz Hava Üs Komutanlığı’nın yanına yapılan istinat duvarı da tamamlandı. Ayrıca Yüzbaşılar Kavşağına inen bağlantı yolunda kazı çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında yaklaşık 190 metre uzunluğunda, 8 açıklıklı öngermeli basit kirişli köprü yapılıyor. Kavşak alanında şeffaflık sağlanarak, çevre yerleşimleri, estetik açıdan en az rahatsız edilmek suretiyle köprü altında dönel kavşak ile geri dönüşler için uygun, güvenli alan bırakılması için köprü boyu uzun tutuluyor.