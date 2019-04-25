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Yüzbaşılar köprülü kavşağı asfaltlanıyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı’nda çalışmalar devam ediyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 13:02
Yüzbaşılar köprülü kavşağı asfaltlanıyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı’nda çalışmalar devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki ana arterlerdeki çalışmaları kapsamında D-100 ve D-130’da yeni kavşak çalışmaları yapıyor. D-130’da çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gölcük Yüzbaşılar bölgesinde köprülü kavşak uygulaması yapıyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Yüzbaşılar Kavşağı’nda, köprü tabliyelerinin üzerine asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Çalışmaları devam eden projede, köprünün 192 kirişinin montajı tamamlandı. Kavşak altından geçen dere için yapılan menfezin çalışmaları da bitirildi. Toprakarme işlerinin tamamlandığı projede, ayaklar arasına yerleştirilen kirişler üzerine asfalt serimi yapılıyor. Asfaltlama çalışmaları kapsamında köprünün Gölcük yönü tarafına asfalt serimi tamamlanırken Yalova yönü tarafında asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor.


D-130’daki kavşak projesi tamamlandığında özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölgenin rahatlaması hedefleniyor. Gölcük-2, Değirmendere Köprülü Kavşakları’ndan sonra Yüzbaşılar kavşağı bölgedeki trafiği transit hale getirecek. Gölcük-2 kavşağından sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı, köprülü kavşakla rahatlaması bekleniyor. D-130 karayolu üzerinde mevcut Değirmendere ve Gölcük-2 kavşakları ile transit geçiş yapan anayol trafiği, projenin tamamlanmasıyla Yüzbaşılar mevkiinde akış sağlanacak.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 13:02
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