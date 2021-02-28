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Eğitim Yüz yüzeye rötar
Eğitim

Yüz yüzeye rötar

1 Mart’ta eğitim-öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitime 2 Mart’ta başlanacak. Eğitim-öğretim faaliyetlerine, illerin salgın koşullarına göre, ‘yerinde karar’ uygulamasına bağlı olarak devam edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 18:59:00 -
Yüz yüzeye rötar

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart’ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart’ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı ve ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı. Bu doğrultuda “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası”nın güncellenme takvimi ve Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca ‘yerinde karar’ uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.”

İlkokullar ile 8 ve 12’ler 2 Mart’ta okulda

İllerin salgın koşullarına göre, tüm ilkokullar ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Diğer ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla işlenecek. Ortaokul 8. sınıflarda belirlenen dersler, haftada toplam 22 ders, imam hatip ortaokulu kademesinde ise haftada 24 ders şeklinde yüz yüze işlenecek. Diğer ders saatlerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. İlkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 2 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek. Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak. 2 Mart itibarıyla 12. sınıflarda dersler, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde planlanacak. Liselerde sınavlar yüz yüze yapılacak. Meslek liselerindeki tüm kademeler de uygulama eğitimlerine 2 Mart’tan itibaren yüz yüze başlayacak.

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