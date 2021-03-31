Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. 1 Mart’ta illerin risk durumu belirlendi ve kısıtlamalar buna göre uygulanmaya başladı. Ancak karar 29 Mart’ta revize edildi. 29 Mart itibariyle 58 il kırmızıya döndü. Öğrenciler ve veliler yüz yüze sınavların durumunu merak ediyor. Peki, yüz yüze sınavlar yapılacak mı?

Yüz yüze sınavlar ne zaman ortaokul lise? Ortaokul, lise yüz yüze sınavlar iptal mi olacak?

29 Mart’ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimle ilgili açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek" denildi.

Ayrıca açıklamada sınavlarla ilgili bir bölüm de yer aldı. Açıklamada “Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir” denildi.