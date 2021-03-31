  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör sevicilere methiyeler düzen Ekrem: Hiç pişman olmadım

Suudi Arabistan'ın kararı İsmail Saymaz'ı bile 'şeriatçı' yaptı

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Biz, sırtımızı PKK’ya, YPG’ye değil devletimize dayadığımız için mi bizi görmüyorsunuz?

Kuytul yine provokasyon peşinde: Akıl almaz ithamlarla iktidarı hedef aldı!

Karayılan'a yakın isim etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin aşı teminindeki başarısı: Sinan Oğan'dan CHP'lilere tokat gibi çıkış

İsmail Demir’den dikkat çeken açıklamalar

Beyaz Saray’dan zehir zemberek koronavirüs raporu açıklaması

AK Parti kongresine tepki gösteren 'lebalebçiler' Cem Yılmaz'ın gösterisine sessiz!

Bir futbolcunun hedefine ulaştığı an: A Mili Takım kadrosuna seçildiğini öğrenince böyle sevindi
Eğitim Yüz yüze sınavlar ne zaman ortaokul lise? Ortaokul, lise yüz yüze sınavlar iptal mi olacak?
Eğitim

Yüz yüze sınavlar ne zaman ortaokul lise? Ortaokul, lise yüz yüze sınavlar iptal mi olacak?

Yüz yüze sınavlar iptal mi olacak? Koronavirüs salgınında 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. 29 Mart’ta ise risk haritası revize edildi. 58 il kırmızı olurken yalnızca Şırnak mavi renkte kaldı. Hal böyle olunca pek çok ilde kısıtlamalar geri döndü. Peki, yüz yüze sınavlar yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 11:01:00 -
Yüz yüze sınavlar ne zaman ortaokul lise? Ortaokul, lise yüz yüze sınavlar iptal mi olacak?

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. 1 Mart’ta illerin risk durumu belirlendi ve kısıtlamalar buna göre uygulanmaya başladı. Ancak karar 29 Mart’ta revize edildi. 29 Mart itibariyle 58 il kırmızıya döndü. Öğrenciler ve veliler yüz yüze sınavların durumunu merak ediyor. Peki, yüz yüze sınavlar yapılacak mı?

Yüz yüze sınavlar ne zaman ortaokul lise? Ortaokul, lise yüz yüze sınavlar iptal mi olacak?

29 Mart’ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimle ilgili açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek" denildi.

Ayrıca açıklamada sınavlarla ilgili bir bölüm de yer aldı. Açıklamada “Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir” denildi.

Bartın yüz yüze eğitim olacak mı? Bartın okullar kapanacak mı?
Bartın yüz yüze eğitim olacak mı? Bartın okullar kapanacak mı?

Eğitim

Bartın yüz yüze eğitim olacak mı? Bartın okullar kapanacak mı?

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Libya'dan Türkiye açıklaması

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yaptığı açıklamada ekonomileri ve istikrarları açısından Türkiye'nin de çok önemli bir yer tuttuğunu ifa..
Suudi Arabistan'ın kararı İsmail Saymaz'ı bile 'şeriatçı' yaptı
Gündem

Suudi Arabistan'ın kararı İsmail Saymaz'ı bile 'şeriatçı' yaptı

Suudi Arabistan'ın Ramazan ayında teravih namazını 10 rekata indirme kararının ardından İsmail Saymaz 'şeriat'ı örnek göstererek, Türkiye'de..
Farabi Hastanesi personel alımı! Farabi Hastanesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Farabi Hastanesi personel alımı! Farabi Hastanesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) personel alım ilanı yayınladı. Yayınladığı personel alım ilanında, kendi bünyesinde bulunan Farabi Hasta..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay