Yüz yüze sınavlar iptal edildi mi? 5. 6. 7. 8 sınıf ortaokul, 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ne zaman yapılacak?

Yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman? İşte detaylar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin yerinde karar uygulaması kapsamında il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceğini duyurdu. Mart ayında Ülke genelinde başlayan ve Milli eğitim tarafından belirtilen kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edileceği ve il bazlı olarak kararların alınacağı aktarıldı.

Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Koronavirüs vaka sayılarının az olduğu ve nüfus yoğunluğunun fazla olmadığı Köylerde bulunan eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime mevcut alınan kararlar ile devam edeceği, sınava hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik düzenlenen DYK kursları yanında takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere devam edecek. Öte yandan öğrencilerin sokağa çıkma kısıtlamasından kurslara gittikleri zamanlarda muaf olacağı aktarıldı. Öte yandan daha önce planlanan okullardaki sınav uygulamaları ise belirtilen takvim doğrultusunda devam edecektir denilerek öğrencilerin yüz yüze eğitime yine katılım için veli rızasının olması gerektiği eklendi.

Sınavlar ertelenecek mi?

Sınava hazırlanana öğrenciler dışında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş durumları Türkiye risk haritası durumuna bağlı olarak yetki verilen valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazında alınacak kararlar ile sürdürüleceği eklendi.

Lise yüz yüze sınavları ne zaman yapılacak?

Yüz yüze lise sınavları ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ortaokul sınavları ne zaman?

Ortaokul yüz yüze sınavları iptal mi? Milli Eğitim Bakanlığı , "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren uygulanabileceğini açıkladı. Kovid-19 salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 29 Mart illerin risk haritasını paylaştı.

Mavi renkli il hangisi?

Mavi renkli il sadece Şırnak kaldı.

Sarı renkli iller hangileri?

Sarı renkli (Orta risk) iller: Uşak, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Van, Hakkari, Batman(10 il)

Turuncu renkli iller hangileri?

Turuncu renkli (Yüksek risk) iller: Manisa, Denizli, Afyon, Kırşehir,Burdur, Bingöl,Ağrı Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Kars.(12 il)

Kırmızı renkli iller hangileri?

Kırmızı renkli (Çok yüksek risk) iller: İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman, Ankara, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Erzurum, Iğdır.(58 il)

Maviden sarıya geçen iller hangileri?

Maviden sarıya geçen iller (ORTA RİSK): Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Hakkari, Van, Uşak(10 il)

Maviden turuncuya geçen iller hangileri?

Maviden turuncuya geçen iller: Bingöl, Ağrı.

Maviden kırmızıya geçen iller hangileri?

Maviden kırmızıya geçen il: Iğdır.

Sarıdan turuncuya geçen iller hangileri?

Sarıdan turuncuya geçen iller: Manisa, Denizli, Afyon, Kırşehir, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Kars(9 il)

Sarıdan kırmızıya geçen iller hangileri?

Sarıdan kırmızıya geçen ille: Ankara, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Erzurum (19 il)

Turuncudan kırmızıya geçen iller hangileri?

Turuncudan kırmızıya geçen iller: İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan. (22 il)

Kırmızıda kalan iller hangileri?

Kırmızı rengini koruyan iller: Edirne, Balıkesir, Sakarya,Konya, Aksaray, Sinop,Samsun,Amasya,Tokat,Ordu,Giresun,Gümüşhane,Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman.

Kırmızıdan turuncuya dönen iller hangileri?

Kırmızıdan turuncuya dönen ill: Burdur.