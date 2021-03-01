  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Yüz yüze eğitim yarın başlayacak mı?
Eğitim

Yüz yüze eğitim yarın başlayacak mı?

Yarın okullar var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle kasım ayından yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. İlkokul, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ise merak konusu. Merakla beklenen kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yarın okullar var mı? Yüz yüze eğitim ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 20:35:00 -
Yüz yüze eğitim yarın başlayacak mı?

Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Uzun süredir beklenen kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları vatandaşlarla paylaştı. Peki, yarın yüz yüze eğitim olacak mı?

Yüz yüze eğitim yarın başlayacak mı?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “8 ve 12.sınıflarda eğitim öğretim açılacak. Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanılacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede gerilim tırmanıyor! Dünyaya duyurdular: İran'ı vurduk
Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor! Dünyaya duyurdular: İran'ı vurduk

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Umman Körfezi'nde kendilerine ait bir gemide yaşanan patlamanın ardından İran güçlerini vurduklarını aç..
Yunan ne yapacağını şaşırdı: Türk SİHA'larını Ruslar bile durduramadı
Gündem

Yunan ne yapacağını şaşırdı: Türk SİHA'larını Ruslar bile durduramadı

Bayraktar TB2 SİHA'ları Karabağ'da Rus hava savunma sistemlerinin bile durduramadığını belirten Yunan basını, Türk SİHA'larının önlenemez ol..
‘AK Parti milletin iradesini çiğnetmedi’
Siyaset

‘AK Parti milletin iradesini çiğnetmedi’

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 28 Şubat Darbesinin amaçları, aktörleri ve sonuçları itibariyle siyasi, toplumsal ve ekon..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay