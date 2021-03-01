Yüz yüze eğitim yarın başlayacak mı?
Yarın okullar var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle kasım ayından yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. İlkokul, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ise merak konusu. Merakla beklenen kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yarın okullar var mı? Yüz yüze eğitim ne zaman?
Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Uzun süredir beklenen kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları vatandaşlarla paylaştı. Peki, yarın yüz yüze eğitim olacak mı?
Yüz yüze eğitim yarın başlayacak mı?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “8 ve 12.sınıflarda eğitim öğretim açılacak. Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanılacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır” dedi.