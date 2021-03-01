Yüz yüze eğitim yarın başlayacak mı?

Yarın okullar var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle kasım ayından yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. İlkokul, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ise merak konusu. Merakla beklenen kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yarın okullar var mı? Yüz yüze eğitim ne zaman?