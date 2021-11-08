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Gündem Yüz yüze eğitim sürecinde yeni gelişme
Gündem

Yüz yüze eğitim sürecinde yeni gelişme

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milli eğitim müdürleriyle görüştü. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, ara tatilden sonra da yüz yüze eğitim sürecinin aynı kararlılıkla devam ettirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 16:36:00 -
Yüz yüze eğitim sürecinde yeni gelişme

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, video konferans yöntemiyle 81 ilin milli eğitim müdürleriyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, yüz yüze eğitim süreci, 15-19 Kasım'daki birinci ara dönem ve bu dönemde uygulanacak öğretmenlerin mesleki çalışma programı, 24 Kasım Öğretmenler Günü hazırlıkları ele alındı.

Toplantıda bugüne kadar yüz yüze eğitim sürecinin başarılı ve kontrol edilebilir şekilde yönetildiği ifade edilirken ara tatilden sonra da sürecin aynı kararlılıkla devam ettirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı.

Ayrıca öğretmenlerin birinci ara dönemdeki mesleki çalışma programlarına çevrim içi yöntemle katılabilecekleri, bu süreçte izinli sayılacakları ifade edildi.

Görüşmede Bakan Özer'e, Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile birim amirleri eşlik etti.

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