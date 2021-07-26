  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama! Tarih verdi
Bakan Akar, kritik bölgede!
Ganos Dağı eteklerinden toplayıp, 7 ülkeye ihraç ediyorlar
ABD'de kum fırtınası etkili oldu! Ölüler var
Eğitim Yüz yüze eğitim olacak mı? 6 Eylül’de okullar açılacak mı?
Eğitim

Yüz yüze eğitim olacak mı? 6 Eylül’de okullar açılacak mı?

Bu senede uzaktan eğitim mi olacak? Koronavirüs salgını sebebiyle son 1,5 yıldır milyonlarca öğrenci genellikle uzaktan eğitime katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başlayacak. Peki, okullar yüz yüze mi olacak? Okullar tamamen açılacak mı? İsteyen uzaktan eğitile katılabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-26 13:28:00 -
Yüz yüze eğitim olacak mı? 6 Eylül’de okullar açılacak mı?

Koronavirüs salgınında artan vakalar ailelerin akıllarını karıştırdı. Bir grup vatandaş vakalara rağmen eğitimin daha azla aksatılmaması gerektiğini savunurken bir grup kararsızlığını sürüyor. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı’nın konu hakkında yapacağı resmi açıklama bekleniyor. Son olarak konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuştu. Peki, yüz yüze eğitim olacak mı?

Yüz yüze eğitim olacak mı? 6 Eylül’de okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 6 Eylül Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak. 31 Ağustos Salı günü ise 1.sınıflar uyum sürecine başlayacak. Milyonlar kişi artan vakalar sebebiyle okulların durumunu araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması" dedi.

ÖSYM YKS sonuçları 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM YKS sonuçları 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?

Eğitim

ÖSYM YKS sonuçları 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay