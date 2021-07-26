Koronavirüs salgınında artan vakalar ailelerin akıllarını karıştırdı. Bir grup vatandaş vakalara rağmen eğitimin daha azla aksatılmaması gerektiğini savunurken bir grup kararsızlığını sürüyor. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı’nın konu hakkında yapacağı resmi açıklama bekleniyor. Son olarak konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuştu. Peki, yüz yüze eğitim olacak mı?

Yüz yüze eğitim olacak mı? 6 Eylül’de okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 6 Eylül Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak. 31 Ağustos Salı günü ise 1.sınıflar uyum sürecine başlayacak. Milyonlar kişi artan vakalar sebebiyle okulların durumunu araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması" dedi.