Yüz yüze eğitim ne zaman olacak? 1. 2. 3. 4. 8. 12. sınıflar yüz yüze eğitim hangi illerde olacak?

Koronavirüsla mücadele konusunda 1 Mart itibariyle yeni bir döneme girilecek. Normalleşme adımları için aylar öncesinden mart ayına vurgu yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak Cumhurbaşkanı Kabinesi, hayatın her alanına damgasını vuran salgın tedbirleriyle ilgili kritik kararlara imza atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak kararlar ile Bilim Kurulu’nun belirlediği kriterler çerçevesinde “düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli” olmak üzere kategorize edilen illerde, salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler netleşecek. Normalleşme adımları kapsamında yeni bir vaka pikine meydan vermeyecek önlemlerle ilk etapta yüz yüze eğitime geçiş, kafe ve restoranların açılması gündeme gelecek.

Yüz yüze eğitim ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı atarafından yapılan açıklamaya göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.

1. 2. 3. 4. 8. 12. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlanacak?

Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başladı. 2 Mart'tan itibaren ise tüm ilkokullar ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Diğer ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla işlenecek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelinde ilkokullarda tüm sınıf seviyelerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda 2 Mart'tan itibaren korona vaka sayılarının azlığına göre yüz yüze eğitim başlatılacak. Yüz yüze eğitimin hangi illerde olacağı kabine toplantısı sonrası netlik kazanacak.

Korona vaka sayısı düşük iller hangileri?

Korona vaka sayısı düşük iller hangileri?