Okulların ayın kaçında açılacak? | Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. 22 Ocak Cuma günü uzaktan eğitim sona erecek ve 25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili başlayacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılı 15 Şubat’ta başlayacak. Peki, 15 Şubat’ta okullar açılacak mı?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında yüz yüze eğitime 15 Şubat’ta başlamayı planladıklarını ancak durumun salgının seyriyle netleşeceğini ifade etti.

Bakan Ziya Selçuk, “Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Okulların açılmasıyla ilgili senaryoları bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime kademeli olarak başlayacaklarını ifade etti.