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Eğitim Yüz yüze eğitim kaldırılacak mı? Koronadan sonra yüz yüze eğitim kaldırılacak mı?
Eğitim

Yüz yüze eğitim kaldırılacak mı? Koronadan sonra yüz yüze eğitim kaldırılacak mı?

Yüz yüze eğitim olmayacak mı? Koronavirüs salgınından en çok etkilenenler arasında eğitim yer almakta. Türkiye, salgının başlamasıyla birlikte güçlü bir altyapı oluşturularak EBA üzerinden uzaktan eğitime hızlı bir şeklide geçti. Milyonlarca öğrenci eğitimlerini uzaktan olarak devam etti. MEB Bakanı Ziya Selçuk, salgından sonra uzatan eğitimin devam edeceğini söyledi. Bakan Selçuk’un bu açıklaması bazı çevrelerde eleştiri konusu oldu ve uzatan eğitimin yüz yüze eğitimi yerini tutmayacağı ifade edidi. Eleştiriler sonrası Bakan Selçuk yüz yüze eğitim konusunda yeni bir açıklama yaptı. Peki koronadan sonra yüz yüze eğitim kaldırılacak mı? Salgın sonrası uzaktan eğitim devam edecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 10:17:00 - 2021-03-25 10:18:27
Yüz yüze eğitim kaldırılacak mı? Koronadan sonra yüz yüze eğitim kaldırılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pandemiyle birlikte başlayan uzaktan eğitimin salgiının sona ermesinin ardından da kalıcı olacağını söyleyerek, "EBA altyapımızı güçlendirdik" demişti. Bakan’ın bu açıklaması sonrası uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağı açıklamaları geldi. Yüz yüze eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni bir açıklama yaparak, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." dedi.

Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyim edinildiğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun" diye konuşmuştu.

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