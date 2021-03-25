Yüz yüze eğitim kaldırılacak mı? Koronadan sonra yüz yüze eğitim kaldırılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pandemiyle birlikte başlayan uzaktan eğitimin salgiının sona ermesinin ardından da kalıcı olacağını söyleyerek, "EBA altyapımızı güçlendirdik" demişti. Bakan’ın bu açıklaması sonrası uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağı açıklamaları geldi. Yüz yüze eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni bir açıklama yaparak, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." dedi.

Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyim edinildiğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun" diye konuşmuştu.