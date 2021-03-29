Yüz yüze eğitim iptal mi olacak? MEB son dakika açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze ve uzaktan eğitim hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yüz yüze eğitim iptal olacak mı?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.

İşte MEB tarafından yapılan son dakika açıklamanın detayları: