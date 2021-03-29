Yüz yüze eğitim iptal mi olacak? MEB son dakika açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze ve uzaktan eğitim hakkında son dakika açıklaması yapıldı. 29 Mart yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklanmasının ardından yüz yüze eğitimde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği merak ediliyor. Peki, okullarda yüz yüze eğitim iptal mi olacak? İşte MEB tarafından yapılan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması...
Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze ve uzaktan eğitim hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yüz yüze eğitim iptal olacak mı?
Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.
İşte MEB tarafından yapılan son dakika açıklamanın detayları: