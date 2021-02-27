Yüz yüze eğitim ertelendi mi?

Milyonlarca öğrenci ve veli ile yüzbinlerce öğretmen 1 Mart günü yüz yüze eğitim için hazırlık yapmaya başlamıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada ‘bir günlük erteleme’ duyurusu yapıldı.

Okullar hangi tarihte açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklama şöyle:

“1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.