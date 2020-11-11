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Eğitim Yüz yüze eğitim başlamazsa KYK bursu yatar mı?
Eğitim

Yüz yüze eğitim başlamazsa KYK bursu yatar mı?

KYK bursları ne zaman yatar 2020 | Yüz yüze eğitim başlamazsa KYK bursu ödenir mi? | KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli geç başladı. Üniversiteye yerleşen milyonlarca kişi KYK başvurusu yaptı. KYK öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Pek çok öğrenci yüz yüze eğitim başlamadan KYK’nın yatıp yatmayacağını da araştırıyor. Peki, KYK kredisi ne zaman yatar? | Yüz yüze eğitim başlamazsa KYK bursu yatıyor mu, yüz yüze eğitim başlamazsa KYK bursu ödeniyor mu?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:50:00 -
Yüz yüze eğitim başlamazsa KYK bursu yatar mı?

KYK sonuçları açıklandı mı? | Her yıl üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK kredi ve burs başvuruları alınmaya başlıyor. Ancak bu sene koronavirüs salgını sebebiyle KYK yurt ve burs başvuruları ekim ayının son haftası alınmaya başladı. KYK başvurusu yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihin yanı sıra bursların ne kadar olduğunu ve ne zaman ödeneceğini de merak ediyor.

Yüz yüze eğitim başlamazsa KYK bursu yatar mı?

KYK; önlisans, lisans, yüksek lisans ve DGS ile eğitimlerine devam eden öğrencilere öğrenim kredisi imkanı sağlıyor. KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında yapıldı. KYK sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. Ancak KYK sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Çünkü KYK sonuçlarının ardından VGM burs başvuruları alınmaya başlanacak.

Koronavirüs salgını sebebiyle öğrenciler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle derslerine katılıyor. Üniversitelerin güz döneminde mi bahar döneminde mi açılacağı şimdilik belli değil. Üniversitelerin açılıp açılmayacağı konusunda açıklama yapılması bekleniyor.

KYK başvurusu yapanlar yüz yüze eğitim başlamazsa KYK’nın ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Bu konu hakkında yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçlar ilan edildikten sonra öğrencilere ödeme yapılmaya başlanılacağı düşünülüyor.

KYK öğrenim kredisini uzaktan eğitim döneminde almasam olur mu?
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