Yüz ve boyun sarkmasına dikkat

Op.Dr. Onurkan İdacı, yüz ovalindeki değişikliklerin yaşlanma sürecinin en çok dikkat çeken ve hasta adaylarını en çok hekim karşısına çıkartan unsurlar olduğunu söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Onurkan İdacı, “Yaş ilerledikçe yer çekimine maruziyet uzar, deri elastikiyetini kaybeder, bir takım onarıcı unsurlar yavaşlar ve dokular artık eskisi kadar sıkı ve sert olmaktan uzaklaşır. Bu durumun gelişmesinde hastanın genetik ve yapısal faktörleri kadar o yaşa kadar nasıl beslendiği, dış etkenlere ne kadar maruz kaldığı ve korunma ile bakım için neler yaptığı önem taşır. Taşıdığı pozitif yapısal unsurları, doğru koruma ve bakımla taçlandıran hastalar bu süreçle daha geç karşılaşmakta ve daha hafif atlatmaktadır” dedi.

Yüz germe ameliyatının, artık küçük müdahalelerden fayda görmekte güçlük çeken hastalar için kalıcı çözümler sunduğunu dile getiren Op. Dr. Onurkan İdacı, “Gıdı ön kısmından çene altı bölgeye, dudak kenarı ve altı çizgilerden tüm yanak bölgesine kadar olan alt yüz bölgesini geçici olmayan bir süreçte eski genç ve sıkı haline kavuşturur. Sonrasında hasta ameliyatın etkisinin azalması süreci ile değil ulaştığı yeni yüz yaşından itibaren yeniden yaşlanma süreciyle karşı karşıyadır. İşlem genel anestezi altında yapılır ve iki saat kadar sürer. Kulak önünden başlayıp kulak memesi altından arkaya dönen bir kesiden girilip öncelikle cildin alt tabakasında bulunan ve asıl sarkmadan sorumlu yapılar sıkılaştırılır. Sonrasında deri kulak önüne doğru gerdirilerek fazlalıklar çıkartılır ve kulak önünde günlük hayatta karşımıza çıkmayacak çizgisel bir iz oluşumuyla yara kapatılır. İşleme boyun germe de eklenirse sonuç çok daha çarpıcı olmaktadır. Genellikle bir gece hastanede kalınması gerekir. İşlem sonrası olası şişlik ve morluklar bir hafta sonunda ortadan kalkar” diye konuştu

Op. Dr. Onurkan İdacı, yüz yaşlanmasında etkin faktörler konusunda ise, “Yüz ovalindeki değişiklikler yaşlanma sürecinin en çok dikkat çeken ve hasta adaylarını en çok hekim karşısına çıkartan unsurlardır. Yaş ilerledikçe yer çekimine maruziyet uzar, deri elastikiyetini kaybeder, bir takım onarıcı unsurlar yavaşlar ve dokular artık eskisi kadar sıkı ve sert olmaktan uzaklaşır. Bu durumun gelişmesinde hastanın genetik ve yapısal faktörleri kadar o yaşa kadar nasıl beslendiği, dış etkenlere ne kadar maruz kaldığı ve korunma ile bakım için neler yaptığı önem taşır. Özellikle fazla güneşte kalma ve sigara kullanımı yüz yaşlanmasını hızlandıracaktır. Taşıdığı pozitif yapısal unsurları, doğru koruma ve bakımla taçlandıran hastalar bu süreçle daha geç karşılaşmakta ve daha hafif atlatmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Yüz germe ameliyatı, artık küçük müdahalelerden fayda görmekte güçlük çeken hastalar için kalıcı çözümler sunduğunu işaret eden Op. Dr. Onurkan İdacı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gıdı ön kısmından çene altı bölgeye, dudak kenarı ve altı çizgilerden tüm yanak bölgesine kadar olan alt yüz bölgesini geçici olmayan bir süreçte eski genç ve sıkı haline kavuşturur. Bu işlemde kalıcılığı sağlayan en önemli unsur SMAS denilen yüzün derin fasyasının sıkılaştırılmasıdır. Bu sıkılaştırma sonrasında bir miktar deri fazlalığı kalacaktır. Bu fazlalık da alınarak operasyon sonlandırılır. Sanıldığının aksine yüz germe ameliyatı derinin gerilmesi değil, yüzün derin yapılarının sıkılaştırılması işlemidir. Sonrasında hasta ameliyatın etkisinin azalması süreci ile değil ulaştığı yeni yüz yaşından itibaren yeniden yaşlanma süreciyle karşı karşıyadır. İşlem genel anestezi altında yapılır ve iki saat kadar sürer. Kulak önünden başlayıp kulak memesi altından arkaya dönen bir kesi ile yapılan ameliyat sonrasında, kulak önünde günlük hayatta karşımıza çıkmayacak çizgisel bir iz oluşumuyla yara kapatılır. Genellikle bir gece hastanede kalınması gerekir. İşlem sonrası nadiren görülen şişlik ve morluklar bir hafta sonunda ortadan kalkar. Boyun germe ameliyatı çoklukla yüz germe operasyonu ile aynı anda yapılır. Yüz germe operasyonuna ek olarak çene altından yapılan 2cm uzunluğunda bir kesi ile boyun kasları sıkılaştırılır ve fazla deri yüz germe ameliyatında olduğu gibi kulak arkasında toplanarak çıkartılır. Özellikle boyun bölgesinde yağlanma ile birlikte çizgilenme veya sarkma olan hastalarda tercih edilen boyun germe ameliyatı için yüz germe ameliyatında olduğu gibi bir günlük yatış yeterlidir.”