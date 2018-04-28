Yüz tipinize göre gözlük seçin

HANGİ YÜZ TİPİNE HANGİ GÖZLÜK GİDER?



Doğru gözlük seçimi, sağlığımız için olduğu kadar dış görünüşümüz için de çok önemlidir. Gözlük Gözlük çerçevesi seçiminde yüzümüze en uygun modeli seçmek büyük önem taşıyor.

Eğer yuvarlak yüz şekline sahipseniz, yüzünüzü daha uzun gösterecek modeller, keskin köşeli modeller yüzünüzün şeklini tamamlamaya yardımcı olabilir. Yuvarlak, oval, küçük ve aşağı doğru genişleyen modellerden kaçınmalısınız.

Gözlük seçimi konusunda en şanslı yüz şekillerinden biri, oval yüz şeklidir çünkü yüzün oval orantısını bozmayacak modeller size yakışacaktır. Bu nedenle, oval yüze sahipseniz dönemin trendi bütün modelleri deneyebilirsiniz.

Dikdörtgen/ kare, yani alın ve çene bölgesi geniş ve keskin hatlı bir yüze sahipseniz gözlük seçiminde yüzünüzdeki keskin hatları dengeleyecek modelleri seçmelisiniz. Bunun için yuvarlak ve oval hatlı gözlükler ve vintage kedi gözü çerçeveler sizin için ideal olacaktır.

Geniş bir alın, dar bir çene veya dar bir alın, geniş bir çeneye sahipseniz üçgen yüz tipine sahipsiniz demektir. Kalın çerçeveli gözlükler ve yarım çerçeveli modeller sizin için doğru tercih.

Geniş alın, yüksek elmacık kemikleri ve ince, küçük çeneye sahip kişiler kalp yüz şekli grubundadır. Eğer yüz şekliniz böyle ise, gözlük seçiminde dikkat etmeniz gereken nokta geniş alın ve dar çene arasındaki geçişi orantılı hale getirmek olmalıdır. Alt kısmı daha geniş olan, alçak saplı modeller bu yüz tipi için uygun, ancak üst kısmı büyük ve süslemeli modellerden kaçınmalısınız.

GÖZLÜK ÇERÇEVESİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yüzümüze uygun bir gözlük çerçevesi seçmek tabii ki önemli ama hem sağlığınız ve hem de tarzınız için dikkat edilmesi gereken başka detaylar da var. Çerçevenin kişisel stilinize uyuyor olması da çerçevenin görme ihtiyaçlarınıza uygun olması kadar önemli. Çerçeve rengi ten ve saç rengi ile uyumlu olmalı, gözlük çerçevesinin yüzün büyüklüğüyle orantısına dikkat edilmelidir. Gözlük yüze temas ettiği noktalarda rahat olmalı, kulak arkasına yerleştiğinde sapları kısa ya da uzun kalmamalıdır. Buruna tam oturmalı ancak yanaklara ve şakaklara baskı yapmamalıdır. Spor yaparken kullanılacaksa mutlaka darbeye ve kırılmaya karşı dayanıklı çerçeveler tercih edilmelidir. Son olarak gözlük çerçevelerinin garanti belgelerini ve CE sertifikalarını almayı unutmamak gerekir.