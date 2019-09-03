Yüz şeklinizin bozulmasını istemiyorsanız bu gıdalardan uzak durun!
Suratınızda iltihaplı sivilcelerin ve siyah noktaların ortaya çıkması, suratınızda şişliklerin meydana gelmesi her zaman çölyak hastası olduğunuz anlamına gelmez. Ancak tükettiğiniz gıdalar cildinizi ve suratınızı değiştirebilir. İşte surat biçiminizi ve cildinizi değiştiren o gıdalar…03 Eylül 2019 Salı 16:33
Beslenmemizde alışkanlık haline getirdiğimiz ve aralıksız harcadığımız bazı gıdalar surat biçimimizde ve cildimiz üzerinde negatiftesirlere neden olabilir.
Süt
Süt kemik gelişimi açısından ehemmiyetli bir meşrubattır. Büyüme çağında olanlara bol bol tüketmeniz önerilirken yetiştinlerde günde 1 bardak olarak sınırlandırılmaktadır.
Sütün içerisinde yer alan laktoz çok fazla tüketildiğnide ciltte siyah nokta ve sivilceye neden olabilir.
Bazı gidişatlarda ise nezaretinde şişlikler ve yüzde bitkinlik ifadesine neden olabilmektedir.
Glutenli yiyecekler
Fazla ölçüde gluten harcayan bireylerde iltihaplı sivilce, siyah nokta ve kirler alana gelebilmektedir. Başka bir ifadeyle belirtmek gerekirse glutensurat biçiminizi değiştirebilir.
Bu işaretleri fark ederseniz, bedeninizin gluteni benimsemediğinin bir bulgu olabileceğini bilmelisiniz.
- Buğday
- Çavdar
- Yulaf
- Arpa
- Şeker
Şeker
Şekerin hasarlı olduğunu artık hepimiz öğreniyoruz. Olması gerekenden daha fazla şeker yiyen insanlar için de çok tipik bir surat mevzubahisidir. Bu, suratın üst kısmında derin buruşukluklar, gözlerin altında torbalar, ince ve soluk cilt ve iltihaplı sivilce ile karakterizedir.
drsaglik.net'den alınmıştır.
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