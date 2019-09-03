0553 313 94 23

Yüz şeklinizin bozulmasını istemiyorsanız bu gıdalardan uzak durun!

Suratınızda iltihaplı sivilcelerin ve siyah noktaların ortaya çıkması, suratınızda şişliklerin meydana gelmesi her zaman çölyak hastası olduğunuz anlamına gelmez. Ancak tükettiğiniz gıdalar cildinizi ve suratınızı değiştirebilir. İşte surat biçiminizi ve cildinizi değiştiren o gıdalar…

03 Eylül 2019 Salı 16:33
Yüz şeklinizin bozulmasını istemiyorsanız bu gıdalardan uzak durun!

Beslenmemizde alışkanlık haline getirdiğimiz ve aralıksız harcadığımız bazı gıdalar surat biçimimizde ve cildimiz üzerinde negatiftesirlere neden olabilir.

Süt

Süt kemik gelişimi açısından ehemmiyetli bir meşrubattır. Büyüme çağında olanlara bol bol tüketmeniz önerilirken yetiştinlerde günde 1 bardak olarak sınırlandırılmaktadır.

Sütün içerisinde yer alan laktoz çok fazla tüketildiğnide ciltte siyah nokta ve sivilceye neden olabilir.

Bazı gidişatlarda ise nezaretinde şişlikler ve yüzde bitkinlik ifadesine neden olabilmektedir.

Glutenli yiyecekler

Fazla ölçüde gluten harcayan bireylerde iltihaplı sivilce, siyah nokta ve kirler alana gelebilmektedir. Başka bir ifadeyle belirtmek gerekirse glutensurat biçiminizi değiştirebilir.

Bu işaretleri fark ederseniz, bedeninizin gluteni benimsemediğinin bir bulgu olabileceğini bilmelisiniz.

  • Buğday
  • Çavdar
  • Yulaf
  • Arpa
  • Şeker

Şeker

Şekerin hasarlı olduğunu artık hepimiz öğreniyoruz. Olması gerekenden daha fazla şeker yiyen insanlar için de çok tipik bir surat mevzubahisidir. Bu, suratın üst kısmında derin buruşukluklar, gözlerin altında torbalar, ince ve soluk cilt ve iltihaplı sivilce ile karakterizedir.

 

drsaglik.net'den alınmıştır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:33
  1. iltihaplı sivilce
  2. siyah nokta
  3. Süt
  4. Gluten içeren bazı yiyecekler
  5. gluten
  6. Buğday
  7. Çavdar
  8. Yulaf
  9. Arpa
  10. Şeker
  11. surat biçimi
  12. laktoz
  13. çölyak hastası

YORUM YAZ

  • Nadir Nadir 53 dk önce
    Ey 28 subtlarin yikamadigi akit. Ne oldu da açık kadın resimleri koymaya karar verdin

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Osmanlı Tarihçileri Belgrad’da bir araya gelecek
  1. Osmanlı Tarihçileri Belgrad’da bir..
  2. Jandarma Uzman Çavuş maaşları ne kadar?
  3. Edirne'de 777 düzensiz göçmen yakalandı
  4. Filistin hükümetinden İsrail'e..
  5. Alanya’da aile boyu dolandırıcılık
  6. 23. İstanbul Tiyatro Festivali..
  7. Köstebek 172 kilometre keşif yaptı
  8. Şırnak’ta 18 bin 710 paket kaçak..
  9. Tosya Belediyesi menfez çalışmalarına..
  10. Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon..
  11. Kuşadası Belediye Meclisi, 12 İyon..
  12. Fikret Orman'dan Quaresma'ya tepki!
  13. Dayakçı koca tutuklandı
  14. Başkan Yüce, “Sakarya, inanıyorum ki..
  15. HDP eylemlere dayanamadı! Kepenkleri..
  16. AFAD’tan "afet çantanız hazır olsun"..
  17. Çavuşoğlu BM Komiseri Grandi'yi kabul..
  18. Serbest piyasada altın fiyatları
  19. Dağa kaçırılan çocukların ailelerinin..
  20. Güder’den birlik ve beraberlik vurgusu
  21. ‘Engelsİzciler’ kampında engeller..
  22. Skandal karar! Türk büyükelçiyi..
  23. Uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı
  24. Çınar’dan doğaseverlere Melet Deresi..
  25. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden..
  26. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan..
  27. Gemlikli sporcular 6 madalya ile döndü
  28. Korsanlıkta son nokta: Hem cenaze..
  29. Güney Kore'de adalet bakan adayı..
  30. Pejmürde ne demek? Pejmürdenin anlamı..
Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

Günün Karikatürü

03 Eylül 2019
Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız