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Medya Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam nerede çekildi?
Medya

Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam nerede çekildi?

Kemal Sunal Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman nerede çekildi? Hiç bir işte dikiş tutturamayan Şaban, aile içinde de pek önemsenmez, Ali Şen karekterini canlandıran Sütçü Ali, Şaban’ın babasıdır ve Şaban’ın işsiz olması nedeniyle Şaban’ı hor görmektedir. Şaban’ın annesi karekterini oynayan Leman Akçatepe de oğlunun bir gün kendisinin hayali olan evi alacağına inanır. Zaten Şaban da, annesine zengin olup onu saraylarda oturtacağını söylemekte. Peki Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman nerede çekildi? Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları kimler?

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:17:00 - 2021-05-15 11:17:45
Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam nerede çekildi?

Senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği Yüz Numaralı Adam Yeşilçam’ın sevilen filmleri arasında yerini almakta. Başrollerini usta oyuncular Kemal Sunal ve Oya Aydoğan'ın üstlendiği Yüz Numaralı Adam filminin kadrosunda Yeşilçam sinemasının tanıdık isimleri yer alıyor.

Yüz Numaralı Adam nerede çekildi?

1978 yılında vizyona giren 100 Numaralı Adam filmi İstanbul Cankurtaran'da çekildi.

Yüz Numaralı Adam Oyuncuları

Kemal Sunal - Şaban

Oya Aydoğan - Ayşe

Cem Erman - Reklamcı Can

Ali Şen - Sütçü Ali

Reha Yurdakul - Komiser

Süleyman Turan - TV Spikeri

Feridun Şavlı - Tuncay

Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi

Orhan Elmas - Avukat

Asım Par - Şerif

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