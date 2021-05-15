Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam nerede çekildi?

Kemal Sunal Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman nerede çekildi? Hiç bir işte dikiş tutturamayan Şaban, aile içinde de pek önemsenmez, Ali Şen karekterini canlandıran Sütçü Ali, Şaban’ın babasıdır ve Şaban’ın işsiz olması nedeniyle Şaban’ı hor görmektedir. Şaban’ın annesi karekterini oynayan Leman Akçatepe de oğlunun bir gün kendisinin hayali olan evi alacağına inanır. Zaten Şaban da, annesine zengin olup onu saraylarda oturtacağını söylemekte. Peki Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman nerede çekildi? Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları kimler?