Yüz güldüren hedefler

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı programın, turizm sektöründeki dönüşüm sürecinin de başlangıcını oluşturacağını söyledi.

ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

Bağlıkaya, 100 günlük programda, kültürel değerlerin yeniden ayağa kaldırılmasına vurgu yapılmasını son derece önemli bulduklarını belirterek, “Zira bu tür projeler Türkiye’yi kültür ve sanat etkinlikleri ile dünyanın gündemine taşıyacak ve turizm açısından hedeflediğimiz harcama potansiyeli yüksek turistler için ülkemizin yeni bir çekim merkezi olmasına imkan sağlayacak” dedi.

TURİZMCİLER ROTAYI ÇİN VE HİNDİSTAN’A ÇEVİRDİ

Bağlıkaya, 100 günlük icraat programında Çin’den Türkiye’ye gelecek ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik eylem planı çalışmasına yer verilmesini de son derece olumlu bulduklarını belirterek, Çin’in, dünyanın yurt dışına en çok turist gönderen ve en çok turizm harcaması gerçekleştiren ülkesi olduğuna dikkati çekti.

Yeni turizm pazarlarına açılma hedefi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından göreve başladıktan sonra kısa sürede büyük adımlar atıldığını vurgulayan Bağlıkaya, şunları anlattı: “Bakan Ersoy ile her hafta turizm sektörünün sıkıntılarını gidermeye yönelik sektör temsilcileri olarak haftalık çalışma toplantıları gerçekleştiriyoruz. İlk toplantımızın gündem maddesi Hindistan-Çin ve Uzak Doğu pazarını geliştirmeye yönelik atılacak adımlar ile ilgiliydi.

ÇİN’Lİ İLGİSİ ARTTI

TÜRSAB olarak biz de Çin pazarı ile ilgili 2018 yılında birçok resmi heyetle görüştük ve ortak projeler üzerine ilerlemeler kaydettik. 2018 yılı Çin’de Türkiye Turizm Yılı ve yılın ilk yarısında Çin’den gelen ziyaretçi sayısında yüzde 93 artış yakalamış durumdayız.

ÇİN EYLEM PLANI

Yılı rekor Çinli misafir ile tamamlayacağız. Hedefimiz yıl sonunda yakalanacak olan rekor seviyeyi her geçen yıl daha öteye taşımak. Çin pazarındaki turizm potansiyelini değerlendirebilmek ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sayıda Çinli misafir ağırlayabilmek açısından Çin Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi pazar çeşitlendirme çalışmaları kapsamındaki çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır.”