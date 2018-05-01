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Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği önemli

Boyun, yüz ve koltuk altı temizliğinin vücut temizliğinde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Sizce neden?

01 Mayıs 2018 Salı 23:11
Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği önemli

Vücudumuzun yağlı bölgelerinin başında yüz ve boyun gelmektedir. Boyun, yüz ve kulak çevresi sabah uyandıktan sonra sabunlu suyla yıkanmalıdır. Her sabah düzenli olarak yıkanmayan yüzde yağlar sonucu sivilceler meydana gelir. Özellikle ergenlik dönemindeki kişilerde bu görülür.

Koltuk altı ise vücudumuzun en fazla terleyen bölgesidir. Bu sebepten dolayı koltuk altı kıllarının uzadıkça kesilmesi ve koltuk altlarının mümkün olabildiğince her gün yıkanması gerekir. Kullanılan deodorantlar sadece ter ve kirin üstünü örter. Koltuk altını temizlemez. Bu sebepten dolayı sık sık yıkamalısınız.

Ayrıca burun ve kulak kepçesi temizliğinde büyük önem taşır. Burun temizliği lavaboda sümkürme şeklinde yapılmalı ve ardından kurulanmalıdır.

Boyun, yüz ve koltuk altı temizliğinin önemi en başta sağlıktır. Sağlıktan sonra dış görünüşü etkileyen bir unsur olduğu için önem taşır. Dış görünüşünüzün iyi olması size özgüven kazandırır.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 23:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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