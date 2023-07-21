Yüz binlerce kişiye çare olacak! Dünyada ilk kez uygulanacak tedavi

Yaptığı çalışmalarla isminden sıkça söz ettiren ve sağlıkta önde gelen hastanelerden olan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, idrar kaçırma hastalığında yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) AD: Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Yıldız tarafından geliştirilen bu yöntemde, idrar kaçıran kadın hastalara ayak tabanından elektrik verilerek sinir uyarımı etkisi gösteriyor.

Dünyada ilk kez uygulanan bu tedavi hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yıldız, medial plantar sinir uyarımı yönteminin ayrıntıları tanımlanarak; yetişememe tipinde idrar kaçırması olan kadınlarda etkinliği gösterildiğini ve bu inovatif çalışmanın sonuçları 2023 Temmuz ayında önemli bir uluslararası dergide (Investigative and Clinical Urology) yayımlandını belirtti. Yöntemin, 30’ar dakikalık seanslar şeklinde haftada 2 gün toplam 12 seans uygulandığında etkinlik sağladığını dile getiren Yıldız, idrar kaçırma tedavisinde kullanılmakta olan diğer yöntemlere alternatif olabilecek bir yöntem geliştirmiş olmaktan çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Ayrıca Yıldız, yöntemin henüz yeni tanımlanmış olması nedeniyle farklı idrar kaçırma tiplerinde ya da başka benzer durumların tedavisinde de kullanılmaya aday olabileceğini dile getirdi.

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