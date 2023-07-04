  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları: Para kazandıran yatırım aracı! Altını, doları olanlar dikkat! Dolar kuru ve altında

Elinde, bankada, yastık altında altını olanlar dikkat! Hatice Kolçak duyurdu: 24 saatten az bir süre kaldı, çok önemli

Meteoroloji uzmanı: Temmuz'da felaket birden olacak dedi! Korkutan tahmin herkesi şok etti!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten şok tahmin: 150 lira birden olacak

Blu TV ne demek istedi?

Polonya Bakanı Türkiye’nin vazgeçmesi gerektiğine işaret etti! Şaşkına uğratacak haberin detayları

İsrail'de göstericiler toplandı, hükümeti uyardı! Tartışmalı sözler, sloganlar sonrası müdahale geldi

Alın bunu da Merdan'ın yanına! Pervin Buldan'dan bebek katiline 'tecrit' şikayeti...

Çorum'daki altın rafinerisi Türkiye ihracatının yüzde 3'ünü yapıyor! Net serveti 5 milyar dolar

DNA sudan ya da ayak izinden: Bunu kullanıyorlar! Dikkat çeken buluş, çözüm oldu diyerek açıkladılar!
Yerel Yüz binlerce kaçak makaron, yüzlerce kaçak tarihi eser ele geçirildi
Yerel

Yüz binlerce kaçak makaron, yüzlerce kaçak tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-04 07:24:00 -
Yüz binlerce kaçak makaron, yüzlerce kaçak tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda yüz binlerce makarondan litrelerce kaçak alkollü içkiye, onlarca kilo kaçak tütünden yüzlerce tarihi esere kadar birçok kaçak malzeme ele geçirildi. Olaylarla ilgisi bulunan 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde haziran ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 185 bin 600 makaron, 96 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 41 kaçak puro, 4 elektrikli sigara sarma makinesi, 48 litre kaçak alkollü içki, 390 tarihi eser ve 8 izinsiz kazı malzemesi ele geçirildi. Olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Adana’da kaçak sigara üreticilerine nefes kesen operasyon!
Adana’da kaçak sigara üreticilerine nefes kesen operasyon!

Yerel

Adana’da kaçak sigara üreticilerine nefes kesen operasyon!

Gümrük Muhafaza ekiplerince 6 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekiplerince 6 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gümrük Muhafaza ekiplerince 6 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Ölümcül akciğer kanseri için 10 yıl sigara içmek yeterli!
Ölümcül akciğer kanseri için 10 yıl sigara içmek yeterli!

Sağlık

Ölümcül akciğer kanseri için 10 yıl sigara içmek yeterli!

5 lira daha! Bir sigara grubuna zam geldi: Piyasaları temkinli
5 lira daha! Bir sigara grubuna zam geldi: Piyasaları temkinli

Ekonomi

5 lira daha! Bir sigara grubuna zam geldi: Piyasaları temkinli

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23