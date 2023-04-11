Yüz binlerce işçi zam açıklamasını bekliyor! Tarih verildi

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri çerçevesinde 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam pazarlığı sonucu merakla bekleniyor. Görüşmelerde iş tarafını TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsil ederken işveren tarafını Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) temsil ediyor. İşçi ve işveren arasında ikramiye konusunda mutabakat sağlanmış ancak taban ücret ve yüzdelik zam konusunda anlaşma sağlanmamıştı. TÜHİS aylık brüt taban ücret için 11 bin 500 TL’yi teklif ederken işçi tarafı ise brüt taban ücretin 15 bin TL’ye yükseltilmesi konusunda ısrarcı olmuştu. İş ve Sigorta Güvenlik Uzmanı Mert Nayır işçi ve işveren tarafları arasında masadaki zam görüşmeleri sürecini anlattı.

İşçiden refah payı beklentisi

Nayır, masadaki formül için “Kamu işçileri ile ilgili iki yılda bir tekil yıllarda toplu iş sözleşmesi yapılıyor. Hem 2023-2025 yılları arasındaki maaş artışları hem de sosyal haklarla ilgili süreç devam ediyor. Masada 2 tane formül var. En başta memurlar 15 bin TL’lik taban net ücret talep etmişlerdi. Yani yüzde 15’lik refah payı ve yüzde 45’lik zam talebi oluyor. Yıllık artışların da buna göre değerlendirilmesini istiyorlardı. 700 bin kişi bu düzenlemeyi bekliyor. Taşeronları da dahil edersek 800 bin kişiye dayanan ciddi bir kitleden bahsediyoruz. 8 bin 500 TL’lik bir asgari ücret gerçeği var. Temmuz da asgari ücrete zam olup olmayacağı da bir yandan merakla bekleniyor. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 TL oldu. Böyle olunca asgari ücretli de sigortalı çalışan da temmuz ayında ara zam beklentisine giriyor.

O yüzden masadaki pazarlık çetin bir noktaya geliyor. Masada uzlaşı noktasında da bir formül öne çıkıyor. İşçi tarafının istediği 15 bin TL’lik net kısım 15 TL’lik brüt olacak şekilde konuşuluyor. 15 bin TL’lik brüt ücrette işçinin eline 12 bin 75 TL para geçmiş olacak. Eğer böyle bir durum olursa alınan kulis bilgilerine göre işçi tarafından da yüzde 15’lik bir refah payı beklentisi olacak. Böylelikle en düşük ücret de 13 bin 800 TL olmuş olacak. Bu rakamda da uzlaşılacak gibi duruyor. Kamu personelinin son dönemlerdeki yoğunluğu göz önünde bulundurulursa daha düşük bir rakam olmayacağı bekleniyor” dedi.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor

Nayır toplu iş sözleşmesi ile ilgili müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama ihtimalinin olduğunu belirterek “Pazarlık süreci normal şartlarda ocak ayında başlayan bir süreçti. Şubat ayında netleşmesi bekleniyordu. En geç mart ayında da imza altına alınması bekleniyordu. Deprem nedeniyle görüşmelere ara verilmişti. Bu nedenle bir aylık kayma olmuş oldu takvimde. Gözler 20 Nisan 2023 tarihine çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tarihte müjdeyi vermesi bekleniyor.

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Bağ-Kur tescil mağdurları, staj mağdurlar, prim gün sayısının düşmesini bekleyen kişiler de seçim öncesi müjdeler bekleyen kitleler arasında. Bu ay içinde kamu personeli ile ilgili toplu iş sözleşmesinin imzalanması bekleniyor. Memurun seçim öncesi mutlu edileceği düşünülüyor. Toplu iş sözleşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı söyleniyor. Böylelikle beklenenin üzerinde bir zam olabileceği düşünülüyor” ifadelerini kullandı.