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Spor

Yuvaya dönüyor... Galatasaray'dan Arda Turan bombası

Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor. Yönetimin dönüşüne onay verdiği Arda'nın futbolu sarı kırmızılı kulüpte bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 14:42:00 -
Yuvaya dönüyor... Galatasaray'dan Arda Turan bombası

Süper Lig'de zirve yarışında kritik maçlara çıkan Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki isim eski futbolcusu Arda Turan.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ara transfer döneminde istemesine rağmen yönetim engeline takılan Arda Turan, sarı kırmızılı formaya çok yakın.

Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz'da resmen sona eren ve Arda, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz'in görüşme sonrasında nihai karara varıldı.

Sezon sonunda resmi imzaların atılması planlanıyor.

Futbolu Galatasaray'da bırakıp Terim'in yardımcısı olacak

Öte yandan uzun dönemli Galatasaray'da görev almak isteyen Arda Turan, futbolu Galatasaray'da bırakıp ilerleyen dönemde Fatih Terim'in yardımcısı olacak.

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Yorumlar

Kunta Kinte

Yandın Galatasaray. Fener'de de Emre var, aynı cinsten.
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Döndüğü Gün

Galatasaray'ı bıraktığım gündür. Gitsin Başakşehir de, Kasımpaşa da, Osmanlı Spor da jübile yapsın.
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