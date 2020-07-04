Yuvaya dönüyor... Galatasaray'dan Arda Turan bombası
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor. Yönetimin dönüşüne onay verdiği Arda'nın futbolu sarı kırmızılı kulüpte bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olması planlanıyor.
Süper Lig'de zirve yarışında kritik maçlara çıkan Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki isim eski futbolcusu Arda Turan.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ara transfer döneminde istemesine rağmen yönetim engeline takılan Arda Turan, sarı kırmızılı formaya çok yakın.
Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz'da resmen sona eren ve Arda, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz'in görüşme sonrasında nihai karara varıldı.
Sezon sonunda resmi imzaların atılması planlanıyor.
Futbolu Galatasaray'da bırakıp Terim'in yardımcısı olacak
Öte yandan uzun dönemli Galatasaray'da görev almak isteyen Arda Turan, futbolu Galatasaray'da bırakıp ilerleyen dönemde Fatih Terim'in yardımcısı olacak.