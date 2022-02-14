YUVAM hesabı nedir, ne işe yarıyor? Yuvam hesabı nasıl açılır?

Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmesinin teşvik edilmesi amacıyla geliştirilen YUVAM hesaplarının detayları merak ediliyor. Hangi bankalar Yuvam hesabı açablir?

YUVAM hesabı nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde YUVAM hesaplarının açılmasını kararlaştırdı.

Uygulamadan, yurt dışında yerleşik vatandaşlar yararlanabilecek. Yurt dışında yerleşik vatandaş tanımı, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile vatandaşlıktan izinle çıkmış Mavi Kart sahiplerini kapsamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yuvam hesabı için kamu spotu hazırladı. Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesabı için hazırlanan kamu spotunda, "İnsanın yuvası, uzakta olsa da gönülden bağlı olduğu yerdir. Aynı yuvaya hasret duyanlar, her zaman aynı duyguda, aynı düşüncede birleşebilirler. Uzakta olsalar da aynı amaç uğruna çalışabilir, birikimlerini her koşulda kazanca dönüştürebilirler. Şimdi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları döviz cinsinden birikimlerini YUVAM hesabıyla Türk lirasında değerlendiriyor. Kur koruma güvencesi ve ilave getiri fırsatıyla hem vatandaşlarımız daha fazla kazanıyor, hem de Türkiye kazanıyor" ifadeleri yer aldı.

Yuvam hesabı nasıl açılır?

Uygulamadan, yurt dışında yerleşik vatandaşlar yararlanabilecek. Yurt dışında yerleşik vatandaş tanımı, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile vatandaşlıktan izinle çıkmış Mavi Kart sahiplerini kapsamaktadır.

Hesaplar 3, 6, 12 ve 24 aylık vadelerde olabilecek. 24 ay vadeli YUVAM hesaplarında, yıllık faiz ya da kar payı ödemeli olarak açılabilecek ve hesap sahibinin talep etmesi halinde yıllık faiz veya kar payı banka tarafından hesap sahibine ödenecek.

Katılım bankaları da sisteme dahil olurken, uygulama katılım bankacılığı esasları çerçevesinde işleyecek.

YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecektir. YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden hesaplanan ilave getiri Merkez Bankasınca Türk lirası olarak ödenecek. Bu getiri oranı 6 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 1, 12 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 1,5 ve 24 ay vadeli hesaplar için yıllık yüzde 2 düzeyinde olacak.