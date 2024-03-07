Yuvalama çorbası nedir? O ilimizin en ünlü olağanüstü lezzeti! İşte püf noktaları ile hemen hazır, kimse bilmiyor

Yuvalama çorbası, Gaziantep yöresine ait, özellikle bayram sabahları evlerde sunulan yemek kıvamında bir çorbadır. Minik minik yuvarlanan köftelerin nohutla ve etle buluşmasından oluşur. Genellikle yoğurtla yapılan bir çorbadır. Köfteleri yuvarlamak biraz zaman alsa da kolaydır. Yemeğinize bu güzel çorba ile başlamak keyfinizi yerine getirecek ve ardından gelen ana yemekleri de afiyetle yiyeceksiniz. Peki yuvalama çorbası nasıl yapılır? Detaylı bir şekilde tüm sorularınıza cevap bulmanızı sağlamaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Gönül rahatlığı ile herkese ikram edebileceğiniz yuvalama çorbası tarifimizi denemeyi ve defterinize eklemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Yuvalama Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

Minik top köfteler için;

200 gr az yağlı kıyma

1 su bardağı kırık pirinç

½ su bardağı un

2 çorba kaşığı irmik

Çorbası için;

500 gr incik

1 su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

1,5 litre su

Tane karabiber

Tuz

Yoğurt sos için;

300 gr süzme yoğurt (kese yoğurdu)

1 yumurta

1 çorba kaşığı un

4 bardak su

Tereyağ ve kuru nane (arzuya göre pul biber)

Yuvalama Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir gece önceden suya ıslattığımız nohutu, soğan (tüm olarak) incikle beraber düdüklü tane karabiber ve tuz ekleyerek tencerede haşlıyoruz (15 dk kadar). Etlerimizi soğutup kemiklerinde ayırıp küçük doğruyoruz.

Top köfteler için pirinci sıcak suya ıslatıyoruz (30 dk kadar). İrmiği (2-3 kaşık su ile ıslatın şişsin), unu yoğurma kabına alıyoruz. Kıyma ve pirinci birlikte mutfak robotundan geçirin, un ve irmikle karıştırın ve özdeşleşene kadar yoğurun, 30 dk kadar buzdolabında dinlendirin (daha kolay yuvarlarsınız).

Köfte harcını 2 eşit parcaya bölün (çorbamızı yarısından yapacağız, kalan diğer yarıyı yuvarlayıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz). Bir kase içine aldığınız az sıvı yağa elinizi batırarak harcınızı nohut büyüklüğünde toplar yapın.

Çorba için et suyunuzu süzerek tencerinize alın, kaynadığında top köftelerinizi atın, 2-3 dk kadar haşlayın. Köfteleriniz haşlanırken yoğurt sos için bir kasede yoğurt, yumurta ve unu iyice çırpın. 4 bardak suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Bu karışımı da tencerenize ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Çorbanız hazır.

Servis yaparken üzerine tereyağında kızdırdığınız kuru nane ve pul biber gezdirin. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

Yuvalama Çorbası Nasıl Yapılır? İşte Püf Noktaları!

Yuvalama çorbası yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları şunlardır:

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Köfte harcınızı iyice yoğurduktan sonra buzdolabında dinlendirirseniz daha kolay yuvarlayabilirsiniz.

Köftelerinizi nohut büyüklüğünde yaparsanız çorbanızda daha güzel görünür ve daha lezzetli olur.

Köftelerinizi haşlarken çok fazla karıştırmayın, dağılabilirler.

Yoğurt sosunu yaparken yoğurt, yumurta ve unu iyice çırpın, topaklanmasın. Suyu yavaş yavaş ekleyin, birden eklerseniz kesilebilir.

Yoğurt sosunu tencereye ekledikten sonra kaynayana kadar karıştırın, kesilmemesi için.

Çorbanızı servis yaparken tereyağlı sosu bolca gezdirin, daha lezzetli olur.