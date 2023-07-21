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Spor Yuvadan uçuyor! Uğurcan Çakır’a dev talip
Spor

Yuvadan uçuyor! Uğurcan Çakır’a dev talip

Yeniakit Publisher
2023-07-21 12:06:00 -
Yuvadan uçuyor! Uğurcan Çakır’a dev talip

Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır'ın yeni takımı netlik kazanıyor. Başarılı kaleci için Roma ve Inter devreye girdi.

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın yeni takımı belli oluyor. Deneyimli file bekçisini isteyen takımlardan Monaco'nun ardından Nottingham Forest de yeni bir kaleci ile anlaşmak üzere. Forets, Dean Henderson ile el sıkıştı.

Bu gelişmenin sonrasında Uğurcan Çakır'ın önünde iki seçenek kaldı. 27 yaşındaki Trabzonspor'un kaptanı, ya Inter'e ya da Roma'ya gidecek.

Karadeniz'in haberine göre Trabzonspor kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır'ın peşinde olan takımlar, milli file bekçisinden istediği yanıtı alamayınca alternatiflere yöneldi. Fransız ekibi Monaco'nun ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, kaleci tercihini Manchester United'in İngiliz file bekçisi Dean Henderson'dan yana kullandı. Bu gelişme, Uğurcan'ın rotasını İtalya'ya çevirdi. Bilindiği gibi, Çizme temsilcileri İnter ve Roma Uğurcan Çakır'ın ısrarlı bir şekilde istiyor. Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için ilgi kağıdı gönderen bu kulüpler, istediği rakamlara inilmesi halinde 27 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Bordo-Mavili kulübün Uğurcan Çakır için beklentisi 12 milyon Euro civarında.

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