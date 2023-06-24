Yuvadan uçuyor! Arda Güller için ilk hamle

Fenerbahçe’nin kadroda tutmak için yoğun uğraş verdiği Arda Güler için Milan, resmi adımı attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Milan, Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe’ye izin yazısı yolladı.

ARDA GÜLER İLE YENİ GÖRÜŞME

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi bugün Arda Güler’in ailesiyle yeniden bir araya geldi. İkinci görüşmeden de herhangi bir sonuç çıkmadı.

Genç oyuncu Barcelona, Real Madrid, Ajax, Benfica ve Newcastle gibi takımların da ilgilendiği biliniyor.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞME BULUNUYOR

Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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