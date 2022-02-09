Yutkunurken boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı ve boğaz kaşıntısı için bal ve limon

Yutkunurken boğazın acıması yaz kış demeden meydana gelebilir. Yutkunurken boğazın acıması rahatsız edici ve sıkıntı veren bir durumdur. Yutkunurken şiddetli bir ağrı hissettirebilir. Boğaz ağrısını hızlı ve etkili bir şekilde geçirmek için ne yapılmalı?

Yutkunurken boğaz acıması sebepleri nelerdir?

Boğazda oluşan acı ve ağrının sebebi virüs ve bakterilerdir. Bu bakteriler ve virüsler 1 hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Eğer hastalığınıza dikkat etmezseniz iyileşmekte zorlanabilirsiniz ve boğazlarınız iltihaplanabilir. Bunun sonucunda tahriş, yutkunma zorluğu ve şişme görülür.

Yutkunurken boğaz acıması yaşayanların dikkat etmesi gereken kurallar nelerdir?

• Bol bol dinlenin.

• Ellerinizi sık sık yıkayın ve dezenfekte edin.

• Bol sıvı tüketin özellikle su içmeyi ihmal etmeyin.

• Sabah ve akşam mutlaka duş alın.

• Bol miktarda C vitamini tüketin.

• Tuzlu su ile gargara yapın.

• Boğazınızı tahriş etmeyecek yumuşak yiyecekler tüketin.

• Kirli havadan uzak durun.

• Sigara içmeyin, sigara içilen ortamda bulunmayın.

Yutkunurken boğazın acıması yaşayanların kaçınması gereken besinler nelerdir?

• Süt, tereyağı ve dondurma gibi süt ürünleri tüketmeyin. Süt bazı hastalarda mukus üretimini arttırabilir.

• Aşırı şekerli kek, çikolata gibi gıdalardan uzak durun.

• Soğuk yiyecek ve soğuk içeceklerden uzak durun. Ilık su içmeye çalışın.

Yutkunurken boğazın acıması için en iyi ev tedavileri nelerdir?

Boğazda oluşan acı ve ağrının sebebi virüs ve bakterilerdir. Bu bakteriler ve virüsler 1 hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Eğer hastalığınıza dikkat etmezseniz iyileşmekte zorlanabilirsiniz ve boğazlarınız iltihaplanabilir. Bunun sonucunda tahriş, yutkunma zorluğu ve şişme görülür.

Boğaz ağrısı ve boğaz kaşıntısı için bal ve limon

Bal: Doğal bir anti bakteriyel olan bal, boğaz tahrişine neden olan bakterilerden kurtulma sürecini hızlandırır. Ayrıca su tutucu özelliği ile boğaz kuruluğunu alarak boğazı yumuşatır ve kuru öksürüğü keser. Ilık su ile karıştırılmış bal içmek de boğazı yumuşatacak ve ağrıları hafifletecektir. Ayrıca ballı ılık su içmek boğaz ağrısı yutkunma zorluğu ne iyi gelir sorusunun da en etkili cevaplarından birisidir. Tuzlu su ile gargara yapmak da boğazı rahatlatacaktır

Limon: Limon ise yüksek miktarda C vitamini içerir. Limon suyu soğuk veya grip sırasında oluşan boğaz ağrısını da azaltabilen ferahlatıcı bir içecektir. Limon C vitamini ve antioksidanlar içerir. Ayrıca ürettiğiniz tükürük miktarını da arttırır ve mukoza zarlarının nemli kalmasına yardımcı olur.

Boğaz ağrısı ve boğaz kaşıntısı için Bal ve Limon karışımı nasıl yapılır?

Limonun uç tarafını kesin ve içini boşaltın (kenarlarında limon kalsın). Daha sonra içine doğal balı ve biraz zencefil kökü ekleyin sonrada üzerini kapatın fotoğraftaki gibi. Dolapta 1-2 ay bekletin. Karışım jelatinimsi hale geldiğinde sıcak kaynamış su ile inceltin ve karışım içmeye hazır…

Yetişkinlerde günde 2-3 çorba kaşığı, çocuklarda ise 2 çay kaşığı tüketebilirsiniz.

Boğazı ağrıyan kişi ne zaman doktora gitmeli?

• 1 haftadan uzun süren boğaz ağrısı

• Ateş

• Yorgunluk ve halsizlik

• Sarı ya da yeşil renkte balgam

• Öksürük gibi belirtiler yaşamaya başlarsanız doktora görünmelisiniz.