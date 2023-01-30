Yusufeli'nin maliyeti 34 milyar TL

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün Artvin’de Yusufeli Barajı'nın su bırakma testine katıldı.

Bakan Kirişci, katıldığı etkinlikte, baraj ve santralin, proje inşaat, elektro mekanik, kamulaştırma, yeniden yerleşim ve diğer faaliyetlerin maliyetleri ile birlikte toplamda 34 milyar liraya mal olduğunu belirtti.

Kirişci yaptığı konuşmada, "Su akar Türk bakar’ derlerdi. Artık su akıyor Türk de ondan elektrik üretiyor." diyerek çalışmalar sonunda yaşanan gelişmeleri ortaya koydu.

Bakan Kirişci maliyeti aktarmasının ardından şunları söyledi:

"Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, proje inşaat, elektro mekanik, kamulaştırma, yeniden yerleşim ve diğer faaliyetlerin maliyetleri ile birlikte toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur. Ülkemizin en yüksek barajı olan Yusufeli, 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde dünyada 5'inci sıradadır. Bu abidevi eser, bir anıt olarak da gelecek nesillere inşallah miras kalacaktır. İllerimizin 2040, 2055 hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacı planlanmıştır. Şehirlerimizde muhtemel kuraklık riskleri minimum seviyede hatta hissedilmeden atlatılmaktadır. Hiçbir şehrimizin susuz kalmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Ülkemizde yenilenebilir kaynak açısından ön plana çıkan kaynak ise, suyu enerjiye" dönüştüren hidroelektrik enerjidir.

Bakan Kirişci, Yusufeli Barajı’nda elektrik üretimine bu yılın aralık ayında veya en geç 2024 yılı Şubat ayında tam kapasiteyle başlanması planlanacağını bildirerek şunları söyledi:

"Barajımızın kurulu gücü 558 megavat yıllık ortalama enerji üretimi ise 1 milyar 900 milyon kilovat saattir. Bu miktar 2 buçuk milyon nüfuslu bir şehrin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Antalya ilimizin enerji miktarı tek başına Yusufeli’nden karşılanabilecektir. Hani ‘Su akar Türk bakar’ derlerdi. Artık su akıyor Türk de ondan elektrik üretiyor. 2.1 milyar metreküp olan barajda biriktirilecek su miktarı ise İzmir’in 6 yıllık içme ve kullanma su ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. Yusufeli ilçemiz yeniden inşasına buradaki vatandaşlarımızın görüşlerini de alarak başlattığımızı belirtmek isterim. Buradaki vatandaşlarımıza hiçbir mağduriyet oluşturmadan büyük bir titizlikle devam ettiğimiz de vurgulamak isterim."