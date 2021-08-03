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Gündem Yusufeli'nde ahşap 33 ev yandı
Gündem

Yusufeli'nde ahşap 33 ev yandı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyündeki bir evde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı 33 ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 23:10:00 -
Yusufeli'nde ahşap 33 ev yandı

Yusufeli'nin Yüncüler köyünde bulunan evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. İhbar üzerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekibi ile Artvin Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, köye sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ahşap 33 ev, kullanılamaz hale geldi. Yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Vali: 33 ev kullanılamaz hale geldi

​Artvin Valisi Yılmaz Doruk, beraberinde yetkililerle birlikte yangının yaşandığı Yüncüler köyünde incelemelerde bulundu. Vali Doruk, yangının köyün yarısını etkilediğini belirterek “Köyümüzde 33 ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerimiz ve vatandaşlarımız seferber oldu. İş birliği ile yangının yayılması önlendi. AFAD ve orman teşkilatımızın arazözleri ile özel firmalara ait iş makinelerinden faydalandık. 33 evin yanında ahır ve samanlıklarla birlikte köyün yarısı yangından etkilendi” dedi.

 

 

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