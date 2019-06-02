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Yusufeli’de kazanan AK Partili Eyüp Aytekin oldu

Yüksek Seçim Kurulunun (YKS) kararıyla belediye başkanlığı seçiminin yenilendiği Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçimleri 367 oy farkıyla Cumhur İttifakı adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı.

02 Haziran 2019 Pazar 19:59
Yusufeli’de kazanan AK Partili Eyüp Aytekin oldu

Yüksek Seçim Kurulunun (YKS) kararıyla belediye başkanlığı seçiminin yenilendiği Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçimleri 367 oy farkıyla Cumhur İttifakı adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı.


Yusufeli ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP’nin itirazı üzerine 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği gerekçesiyle YSK, belediye başkanlığı seçimini iptal ederek yenileme kararı vermişti. İlçede bugün saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçildi. Yapılan sayımların ardından resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı AK Partili Eyüp Aytekin 2 bin 446 oy alırken, Millet İttifakı adayı CHP’li Barış Demirci ise 2 bin 79 oy aldı.


Seçimin ardından AK Parti İlçe binası önünde toplanan partililer büyük sevinç yaşadı. Burada bir açıklama yapan AK Parti Milletvekili Erkan Balta, “Bugün yenilenen seçimlerde 10 yıl boyunca Yusufeli’ne çok güzel hizmetler kazandırmış Eyüp Aytekin kazandı. Hak yerini buldu, emanet ehlinde kaldı. Yusufeli AK Parti’nin bayrağını Türkiye’de daima en yüksekte taşımış bir ilçe. 31 Mart’ta Yusufeliler şaka yaptı, CHP’liler de bunu gerçek zannetti. 320 civarında oy farkıyla AK Parti seçimleri almış bulunmaktadır. Ben sonuçların ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Balta, seçim sürecinin demokratik bir anlayış içinde geçmesini sağlayan ilçe halkına teşekkür ederek, “Yine seçimlerin yenilenme kararı sonrası adaylığını çekerek AK Parti’ye destek veren MHP adayı ve teşkilatına da gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Seçimi kazanan Eyüp Aytekin ise, ”Demokrasinin kaybedeni olmaz, hakikaten uzun bir seçim süreci geçirdik. Vatandaşlarımız ilçesinin geleceğine sahip çıktı. Özellikle Cumhur İttifakı’yla birlikte 2 Haziran sürecine gitmemiz yeni bir sinerji katmış oldu. Ben bu vesileyle emeği geçen bütün hemşehrilerime, Cumhur İttifakı’nın iki değerli teşkilatına çok çok teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından partililer sevinç gösterileri yaparak dağıldı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 19:59
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