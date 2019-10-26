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Yusufeli yeni yerinde yükseliyor

Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:42
Yusufeli yeni yerinde yükseliyor

Artvin'de yapımı süren Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

AA muhabirinin DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları, 3 bölgede yürütülüyor.

Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkisinde imara açık 144 hektarlık alanda çalışmalar devam ediyor.

TOKİ tarafından tamamlanan Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri Altyapı Projeleri'nin 11 Mart 2015'te DSİ'ye teslim edilmesinin ardından 20 Mayıs 2015'te ihale yapıldı. Temmuz 2015'te başlanan yerleşim yeri altyapı çalışmalarında 9,5 milyon metreküp kazı ve 8,5 milyon metreküp dolgu ve 7 dolgu batardosu imalatı tamamlandı.

İmar planına göre 3 bölgede inşa edilen yeni ilçe yerleşim yerinde, DSİ tarafından altyapısı tamamlanan bölgeler TOKİ'ye teslim edildi.

TOKİ'ye teslim edilen ve 21 Haziran 2017'de ihalesi gerçekleştirilen 3. bölgenin üst yapı çalışmaları, 15 Temmuz 2017'de yüklenici firma tarafından başlandı. İş kapsamında 3. bölgede 334 konut, 6 iş yeri, 24 derslikli lise, sağlık ocağı ve ilçe jandarma komutanlığı hizmet binası inşaatı tamamlandı. Bölgedeki altyapı ve peyzaj işlerine devam ediliyor. 24 Eylül 2019'da gerçekleştirilen ikinci ihale kapsamında 3. bölgede 224 konut, 8 iş yeri ve semt camisi yapılması planlanıyor.

DSİ tarafından altyapısı tamamlanarak TOKİ'ye teslim edilen ve ağırlıklı olarak kamu binalarının inşa edileceği 1. bölgede de üst yapı çalışmaları yürütülüyor.

Bölgede ihale edilen hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez camisi, müftülük, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul olmak üzere bir kısım kamu binalarının yapım işi sürüyor. İş kapsamında yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Yeni ilçe merkezindeki 2. bölgede de alt yapı çalışmaları tamamlanırken üst yapı çalışmaları için yıl içinde ihaleye çıkılması bekleniliyor.

"Vatandaşlarımızın yeni ilçeden beklentileri yüksek"

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusufeli ilçe merkezi ve 4 köyün tamamen, 16 köyün ise kısmen baraj inşaatından etkilendiğini söyledi.

Aytekin, 12 bin insanın yeni yerleşim yerlerine taşınmayla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu süreci devletle birlikte yöre insanının lehine yönetmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Vatandaşların yeni ilçeden beklentilerinin yüksek olduğunu, mevcut ilçede yaşadıkları sorunları orada yaşamak istemediklerini belirten Aytekin, şöyle devam etti:

"Örnek verecek olursak vatandaşlarımız tüm ihtiyaçlara yanıt verecek konutlar istiyor. Geniş sosyal alanları olacak ilçe istiyor. Mevcut ilçede az da olsa tarım alanları vardı. Vatandaşlar buralardan aile bütçesine katkı sağlıyordu. Bunun yeni yerleşim yerinde de olmasını talep ediyor. İnsanımız yeni ilçede hem kaybettiklerini telafi edecek hem de modern yaşam şartlarında kendine sıkıntı vermeyecek bir Yusufeli istiyor. Kendileri için değil, evlatları için vatan olacak bir coğrafya istiyor."

Aytekin, mevcut ilçenin yaşam şartları ve kültürel unsurlar bakımından kendi coğrafyasının nadide ilçelerinden olduğunu ifade ederek, "Yeni ilçe merkezinde başlangıçta belki o sıcaklığı hissetmeyeceğiz ama şu güzelliğini göreceğiz; ülkemizin hangi tarafına giderseniz gidin birtakım imar kusurlarını, sosyal alan eksikliklerini görürsünüz. Yeni ilçede imar yanlışları olmayacak. Sosyal alan sıkıntısı olmayacak. Her şey olması gerektiği gibi yerli yerinde olacak." dedi.

"Yusufeli 21. yüzyılın ilçesi olacak"

Yeni ilçe merkezindeki yapaylığın, Yusufeli insanının kendi duygu ve estetik anlayışını oraya yansıtmasıyla ortadan kalkacağına işaret eden Aytekin, "Yusufeli insanı belki 5-10 sene duygularını, kendi beğenisini yansıtarak orayı vatan kılacak. İşte o zaman Yusufeli 21. yüzyılın ilçesi olacak. Yusufeli yeni ilçe merkezinde şu ana kadar yapılanlara baktığımızda, yerleşim coğrafyası olarak en zor alan olmasına rağmen yapılanların ülkemiz, milletimiz adına gurur duyacağımız şeyler olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Aytekin, Yusufeli Barajının gövde inşaatının 2021'de bitirilmesinin planlandığını kaydederek, "Senkronize devam eden işler var. Yollar, 154 metre yüksekliğinde, 690 metre uzunluğunda, ilçe merkezini ikiye bölen viyadüğümüz var. Yapılması gereken 2 binin üzerinde konutumuz var. Hepsini birlikte düşündüğümüz zaman inşallah 2023 yılında yeni yerlerimize taşınmış oluruz." diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:42
  1. Artvin
  2. Yusufeli
  3. Yusufeli Barajı
  4. Anadolu Ajansı

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