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Ekonomi Yusufeli Barajı’nda çalışmalar sürüyor
Ekonomi

Yusufeli Barajı’nda çalışmalar sürüyor

Yusufeli Barajı’nın yapımına hız verildi. Baraj inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 21:49:00 -
Yusufeli Barajı’nda çalışmalar sürüyor

Yusufeli Barajı’nın inşasına devam ediliyor. Gövde yüksekliği tamamlanan barajda bu yıl sonu itibarıyla su tutulması planlanıyor.

Fiziki gerçekleşme yüzde 88

Şalt sahası, enerji kırıcı havuz, kuyruksuyu barajı, kuyruksuyu çıkış yapısı ve tünel dolusavaklarda inşaatın yanı sıra mansap düzenleme faaliyetleri sürerken fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı. Yüklenici firma baraj inşaatında büyük ilerleme kat etti. 24 Haziran 2021 tarihinde gövde beton çalışmaları tamamlandı.

Türkiye'nin en yükseği

Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. Baraj, 2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1.9 milyar lira katkı sağlayacak. Ayrıca havzadaki diğer barajların enerji üretimini yüzde 10 arttıracak.

100 binler yararlanacak

Yusufeli’nin gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını mümkün kılacak kapasiteye sahip bulunuyor. Baraj sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

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