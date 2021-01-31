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Ekonomi Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek
Ekonomi

Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu, gövde betonu yüzde 96 tamamlanan Yusufeli Barajı’ndaki inşaat çalışmalarını yerinde incelemek üzere bugün Artvin’e gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 11:41:00 -
Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek

Bakan Pakdemirli, Çoruh Vadisi Projesi’nin en önemli yatırımlarından olan Yusufeli Barajı’nda 271 metrelik yüksekliğe ulaşıldığını bildirdi. “Çift eğrilikli beton kemer barajlar” arasında dünyanın en yüksek 3’üncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın, tamamlandığında temelden yüksekliğinin 275 metreye ulaşacağına dikkati çeken Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: “Rezervuarında 2,13 milyar metreküp su depolayabilecek Yusufeli Barajı, 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı ve HES’te üretilecek enerji ile yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak.

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