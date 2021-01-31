Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek

Bakan Pakdemirli, Çoruh Vadisi Projesi’nin en önemli yatırımlarından olan Yusufeli Barajı’nda 271 metrelik yüksekliğe ulaşıldığını bildirdi. “Çift eğrilikli beton kemer barajlar” arasında dünyanın en yüksek 3’üncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın, tamamlandığında temelden yüksekliğinin 275 metreye ulaşacağına dikkati çeken Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: “Rezervuarında 2,13 milyar metreküp su depolayabilecek Yusufeli Barajı, 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı ve HES’te üretilecek enerji ile yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak.