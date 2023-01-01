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Yerel Yusufeli 57 metreye ulaştı
Yerel

Yusufeli 57 metreye ulaştı

Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 57 metreye ulaştı, depolanan su miktarı ise 36 milyon metreküp oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 06:52:00 -
Yusufeli 57 metreye ulaştı

Artvin'in Çoruh nehri üzerine yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı, 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olarak ün salıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yusufeli Barajı'nda su yüksekliğinin 57 metreye, depolanan su miktarının ise 36 milyon metreküpe ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mühendislik harikası Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) su tutmaya devam ediyor, Türkiye Yüzyılına enerji katıyor. Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 57 metreye, depolanan su miktarı 36 milyon metreküpe ulaştı" denildi.

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