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Gündem Yusuf Ziya Gümüşel Hoca kalp krizi geçirdi
Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca kalp krizi geçirdi

Yeniakit Publisher
2024-05-06 12:43:00 - 2024-05-06 12:56:22
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca kalp krizi geçirdi

"Kızını 6 yaşında evlendirdi" yalanıyla hapis tutulan Yusuf Ziya Gümüşel Hoca, kalp kirizi geçirdi.

Kızı H.K.G.'nin, kendisini kullanan çevrelerin etkisiyle babasına attığı iftiraya dayanamayan Yusuf Ziya Gümüşel Hoca, cezaevinde kalp krizi geçirdi.

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın hayati riski atlattığı öğrenildi.

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'nın yargılandığı dava yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle 10 Haziran'a ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli'ye “Çocuğun cinsel istismar" ve “Nitelikli cinsel saldırı" suçları, baba Yusuf Ziya Gümüşel Hoca'ya ve anne Fatıma Gümüşel'e de “Çocuğun nitelikli cinsel istismar" suçlaması yöneltilmişti.

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